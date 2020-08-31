Уже этой осенью зрители увидят романтическое реалити «Холостячка», главной героиней которого стала Ксения Мишина. Это будет одно из самых запоминающихся, романтичных и эмоциональных реалити на украинском телевидении. Пока съемки в самом разгаре, предлагаем посмотреть первые эксклюзивные кадры проекта «Холостячка» и прочесть несколько комментариев участников!

Среди претендентов на сердце Ксении Мишиной собрались как ее верные поклонники, так и те, кто вовсе ее не знал, но пришел покорить успешную и красивую девушку. Однако все мужчины утверждали, что обезоружены ее красивой улыбкой и глазами. Также невозможно не заметить харизматичность Холостячки.

Стоит отметить, что участники волновались, особенно те, кто не привык к камерам: «Когда зашел на съемочную площадку, то подумал: “Куда я попал? Это не моя жизнь”. А еще нужно что-то говорить… Но вскоре взял себя в руки и понял, что надо действовать. Смог расслабиться и быть собой», — комментирует один из участников проекта «Холостячка».

За сердце талантливой актрисы театра и кино пришли бороться самые достойные и успешные мужчины. Так, один из них признался, что в реальной жизни из-за работы у него попросту не хватает времени на знакомства. Он всегда занят работой и карьерой. Однако на проекте искренне верит в то, что построит счастливые и крепкие отношения с Ксенией.

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Как будут развиваться события? Чем будет удивлять Первая вечеринка реалити «Холостячка»? Ответы на вопросы узнаем уже этой осенью на телеканале СТБ! Это нельзя пропустить!

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