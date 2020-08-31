«Холостячка»: перші кадри і коментарі учасників проєкту

Уже цієї осені глядачі побачать романтичне реаліті «Холостячка», головною героїнею якого стала Ксенія Мішина. Це буде одне з найбільш пам’ятних, романтичних і емоційних реаліті на українському телебаченні. Поки зйомки в самому розпалі, пропонуємо подивитися перші ексклюзивні кадри проєкту «Холостячка» і прочитати кілька коментарів учасників!

Серед претендентів на серце Ксенії Мішиної зібралися як її вірні шанувальники, так і ті, хто зовсім її не знав, але прийшов підкорити успішну і красиву дівчину. Однак усі чоловіки стверджували, що обеззброєні її гарною усмішкою та очима. Також неможливо не помітити харизматичність Холостячки.

Варто зазначити, що учасники хвилювалися, особливо ті, хто не звик до камер: «Коли зайшов на знімальний майданчик, то подумав: “Куди я потрапив? Це не моє життя”. А ще потрібно щось говорити… Та незабаром узяв себе в руки і зрозумів, що треба діяти. Зміг розслабитися і бути собою», — коментує один з учасників проєкту «Холостячка».

За серце акторки театру і кіно прийшли боротися найдостойніші та найуспішніші чоловіки. Так, один із них зізнався, що в реальному житті через роботу в нього просто не вистачає часу на знайомства. Він завжди зайнятий роботою і кар’єрою. Однак на проєкті щиро вірить у те, що побудує щасливі та міцні взаємини з Ксенією.

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Як розвиватимуться події? Чим дивуватиме Перша вечірка реаліті «Холостячка»? Відповіді на запитання дізнаємося вже цієї осені на телеканалі СТБ! Це не можна пропустити!

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