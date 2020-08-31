Уже цієї осені на телеканалі СТБ відбудеться головна романтична прем’єра — реаліті «Холостячка». Головною героїнею стала актриса театру і кіно Ксенія Мішина. Зйомки вже стартували, ба більше, на одне з групових побачень були запрошені журналісти. Тим часом, поки глядачі чекають на прем’єру, редакція STB.UA ділиться найцікавішими фактами про проєкт «Холостячка».

«Холостячка» — українська адаптація відомого успішного формату The Bachelorette компанії Warner Bros.

Ведучим романтичного реаліті, в якому обирати свою другу половину буде жінка, став Григорій Решетник. Він, як ніхто інший, розбирається в чоловічій психології. Тому допомагатиме Ксенії краще розцінювати ті чи інші вчинки героїв.

На відміну від проєкту «Холостяк», де головний герой вручав дівчатам троянди, Ксенія Мішина буде чіпляти учасникам бутоньєрки. Тож троянда як незмінний символ романтики залишається на передовій позиції.

Ще однією важливою відмінністю є кількість учасників. У реаліті «Холостяк» на Першу вечірку приїжджає 25 учасниць. У проєкті «Холостячка» за серце головної героїні боротимуться 15 чоловіків.

Організація побачень, продумування зустрічей покладається на чоловіків. Саме учасники будуть запрошувати Ксенію на побачення, часом навіть анонімно.

Незадовго до старту зйомок реаліті «Холостячка» запровадили загальний карантин. У зв’язку з цим зйомки довелося перенести. Для всієї команди це було досить хвилюючим і стресовим моментом. Адже не секрет, що в любовних справах не буває термінів. Закохатися Ксенія могла в будь-який момент.

За серце головної героїні побажали боротися дуже багато чоловіків. Анкет було набагато більше, ніж очікувала команда. Ба більше, керівник проєкту Анна Калина зізналася, що серед охочих були і такі претенденти, які цілком підійшли б на роль Холостяка.

Прем’єра романтичного реаліті «Холостячка» відбудеться вже цієї осені на телеканалі СТБ. Не пропустіть!

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