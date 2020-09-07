Зовсім скоро на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра романтичного проєкту «Холостячка», головною героїнею якого стала Ксенія Мішина. Прекрасна актриса театру і кіно завжди купається в променях слави і любові глядача. Однак серце її досі залишається вільним. Адже за її успіхом стоїть величезна робота, нескінчена праця на знімальному майданчику, психологічна стійкість і вміння витримувати публічне життя. Про це Ксенія розповіла більше.

Ксенія Мішина зізнається, що прийшла на проєкт «Холостячка», щоб зустріти справжню любов і відчути себе коханою поруч із чоловіком. Зараз тривають зйомки і з’являються перші подробиці процесу. Чоловіки борються за увагу актриси, організовуючи побачення і дивуючи її щоразу більше.

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Але так було не завжди. Головна героїня зізналася, що зустрічала чоловіків, які швидко починали її ревнувати до кіно, партнерів по знімальному майданчику і завантаженого графіку. Саме тому кастинг для учасників було оголошено вже після заяви самої Холостячки. Кожен чоловік повинен розуміти, що для Ксенії її робота — це хобі і життя. Однак вона готова і відкрита для справжніх почуттів і кохання. Публічне життя — не найпростіше, як може здатися глядачеві. Ксенія зауважує, що вона так і не звикла до того, що такий фактор стає «валютою». Вона не з чуток знає, як постійно перебувати в центрі брендів, різної аудиторії, шанувальників і недоброзичливців.

«У моєму випадку це скоріше побічний ефект, так буває, але іноді те, що відбувається навколо, перестає укладатися в мої морально-етичні рамки. Яку ціну люди готові платити за популярність і впізнаваність? Чим готові пожертвувати? Якими стають усі їхні принципи і догми, коли з’являється можливість засвітитися?», — ділиться Холостячка.

Безумовно, Ксенія не женеться за славою і популярністю. Кіно — це справа всього її життя. А вже те, що воно приносить — нехай і не завжди приємний, але бонус. Адже слава має дві сторони медалі. А можливо, просто по-різному впливає на кожного артиста.

«Публічність, точніше почуття влади, яку вона дає, затьмарює очі. Мені завжди здається, що за нездоровою, хижою гонитвою за популярністю стоїть біль. Але що ще гірше, таке прагнення породжує цей самий біль у ще більших кількостях. Іноді мені стає страшно: ми зовсім не знаємо тих, хто поруч. Нам здається, що знаємо, та й їм теж здається, що вони знають себе, але насправді вони й не заглядали за цю штучну спрагу влади і схвалення, ніколи не торкалися до болю, який живе за всім цим. А даремно», — підсумувала Холостячка.

Не пропустіть уже цієї осені на телеканалі СТБ прем’єру романтичного реаліті «Холостячка»!

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