Катя Павленко знялася у фотосесії для українського Vogue
08.06.2021
Після гучного виступу колективу Gо_A на Євробаченні-2021 у Нідерландах, за результатами якого Україна посіла п’яте місце, вокалістка гурту Катерина Павленко дала велике інтерв’ю Vogue Україна і знялася в одязі українських брендів.
Авторкою фотосету стала Юлія Вебер, а одяг для зйомки стилісти журналу вибрали у молодих українських брендів DZHUS, FINCH, Polina Veller, у роботах яких переважають теми арт і sustainable.
Нагадаємо, на Євробаченні-2021 Україна посіла п’яте місце в підсумковій таблиці і друге місце за глядацьким голосуванням. Переможцем став італійський гурт Måneskin, який у глядацькому голосуванні посів перше місце, а за оцінками журі ― четверте.
Більше на тему: Українці Go_A очолили світовий чарт топ-50 трендових пісень на Spotify
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8IS0tIDxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyBzdHlsZT0naGVpZ2h0OjQwMHB4OyB3aWR0aDo1ODBweDsnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4gLS0+
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+