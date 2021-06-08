Катя Павленко знялася у фотосесії для українського Vogue

Після гучного виступу колективу Gо_A на Євробаченні-2021 у Нідерландах, за результатами якого Україна посіла п’яте місце, вокалістка гурту Катерина Павленко дала велике інтерв’ю Vogue Україна і знялася в одязі українських брендів.

Авторкою фотосету стала Юлія Вебер, а одяг для зйомки стилісти журналу вибрали у молодих українських брендів DZHUS, FINCH, Polina Veller, у роботах яких переважають теми арт і sustainable.

Нагадаємо, на Євробаченні-2021 Україна посіла п’яте місце в підсумковій таблиці і друге місце за глядацьким голосуванням. Переможцем став італійський гурт Måneskin, який у глядацькому голосуванні посів перше місце, а за оцінками журі ― четверте.

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