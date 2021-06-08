Катя Павленко снялась в фотосессии для украинского Vogue

После громкого выступления коллектива Gо_A на Евровидении-2021 в Нидерландах, по результатам которого Украина заняла пятое место, вокалистка группы Екатерина Павленко дала большое интервью Vogue Украина и снялась в одежде украинских брендов.

Автором фотосета стала Юлия Вебер, а одежду для съемки стилисты журнала выбрали у молодых украинских брендов DZHUS, FINCH, Polina Veller, в работах которых преобладают темы арт и sustainable.

Напомним, на Евровидении-2021 Украина заняла пятое место в итоговой таблице и второе место по зрительскому голосованию. Победителем стала итальянская группа Måneskin, которая в зрительском голосовании заняла первое место, а по оценкам жюри — четвертое.

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