Сьогодні відбудеться фінал 65-ого пісенного конкурсу Євробачення в Роттердамі й гурт Go_A готовий вдруге запалити Європу та поШУМіти у фіналі наповну! Сьогодні о 22:00 в ефірах телеканалів СТБ і UА: Перший, а також на сайті СТБ, дивіться фінал конкурсу.

Онлайн-трансляція фіналу від 22.05.2021

У рамках спецпроєкту телеканалу СТБ про конкурс Євробачення вийшов останній випуск. Ведучим спецпроєкту став теле- і радіожурналіст, який більше 12 років висвітлює Євробачення, Володимир Бірюков.

У дванадцятому фінальному випуску українські артисти зібралися разом, щоб підтримати на Євробаченні-2021 гурт Go_A. Руслана, KADNAY, Alyosha, LAUD, Vera Kekelia, Jerry Heil, KHAYAT, Еліна Іващенко, Ivan NAVI, ВІталій Дроздов, Злата Огнєвіч, Марія Яремчук, Джамала та Сергій Притула поділилися своїми враженнями від запального виступу гурту в першому півфіналі та побажали успіху представникам від України у фіналі.

Руслана, переможниця Євробачення-2004

Сьогодні вже аж 16 років, як ми перемогли вперше на Євробаченні. Чесно кажучи, такі миті запам’ятовуються не лише на все життя мені чи моїй команді, моїм друзям, а всім нам. І не тільки українцям по всьому світу, але й у принципі всім прихильникам Євробачення завжди будь-яка неординарна перемога – це подія. Україна неодноразово показала себе на Євробаченні дуже достойно. Я, чесно кажучи, рада, що Go_A представляють Україну. І як музикант, і просто по-людськи. У них чудовий кліп, вони зробили це дуже оригінально, і в них чудова пісня.

Я вам пропоную не робити порівнянь попередніх, як би це дивно не звучало, а увімкнути competition в той момент, коли він почне дійсно пульсувати адреналіном. Так я і зроблю. Уперше цього року Євробачення без усякої аналітики, перед тим із вболіванням за Go_A.

KADNAY, фіналіст Національного відбору-2018

Слухайте, ну класний був перший півфінал Євробачення. По-перше, я дуже радий, що Євробачення цього року проводиться, ще і проводиться із глядачами. Це неймовірне свято музики, класне шоу й ми маємо змогу цього року відчувати цю енергетику. Хоча б через екран монітору.

Go_A, ну це був просто нереальний виступ! Крутезний, сильний, стильний. Шалена енергетика. Катерина своїми очима тими всіх зачаклувала, зашаманила, усіх заворожувала. Це було дуже класно. Неймовірний номер! Костя Томільченко – респект. Я вам бажаю у фіналі кайфонути. Ми за вас вболіваємо. І, найголовніше, наведіть там ШУМу на Євробаченні.

Alyosha, представниця України на Євробаченні-2010

Я дивилася Євробачення і, звісно, вболівала за наших. І що я хочу сказати, вони дуже класно виступили, наші Go_A. Хоч і назва не українська, проте пісня дуже українська, обрядова, якою закликають весну. І я сподіваюся, що вони таки спрацюють, ці слова пісні, і таки прийде до нас тепла весна.

Звісно, побажати хочу нашому гурту перемоги. А головне – просто насолодитися, отримати наповнення духовне, фізичне, усіма позитивними енергіями, які ми будемо посилати з України. І, я думаю, з багатьох країн та само. Від щирого серця – тримайтеся, друзі!

LAUD, фіналіст Національного відбору-2018

Для мене Євробачення це, насамперед, велике міжнародне свято, яскраве шоу й можливість познайомитися з новими виконавцями. Я ніколи не роблю ставки, не голосую, але кожного разу насолоджуюся цією подією. І всім серцем вболіваю за Україну.

Go_A, я бажаю вам успіху. Ваша пісня «Шум» наробить багато шуму в Роттердамі, приверне слухачів і глядачів по всьому світу. І принесе Україні відмінний результат. У вас усе вийде, ви – круті!

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Vera Kekelia, півфіналістка Національного відбору-2019

Силою пісні «Шум» є те, що гурт Go_A повертає нас усіх до наших коренів. В основі цієї пісні, ми знаємо, лежить веснянка, а раніше люди з допомогою таких веснянок закликали весну. Веснянки в цілому символізують перехід до нового етапу життя. Символізують зміни на краще. А зараз ця тема дуже актуальна не тільки в Україні, а в цілому світі. Пісня «Шум» мені дуже подобається, особисто тим, що в ній поєднані такі стилі як етно й сучасний стиль музики техно. І від цього симбіозу просто йдуть мурахи, тому що це дуже потужно й сучасно звучить.

Отже, гурт Go_A, кайфоніть там по повній наостанок, зарядіть усіх своєю енергетикою. Наробіть українського ШУМу. І покажіть усім, які ми, українці, круті й талановиті!

Jerry Heil, фіналістка Національного відбору-2020

Я від усього серця вітаю Go_A з виходом у фінал, тому що вважаю їх супердостойними. А серед українців, які могли туди поїхати, одними з найбільш достойних. Тому я дуже рада, що саме такі представники в нас цього року. Це супер потужна пісня. Це супер мурашечний виступ, який ти дивишся й навіть не знаєш, що тебе найбільше вводить у транс – ця музика, цей голос чи ця подача, коли виконавиця просто стоїть, завмерла й ти разом із нею завмираєш перед телевізором. Я бажаю вам удачі й бажаю вам перемоги, тому що ви супердостойні.

KHAYAT, фіналіст Національного відбору-2020

Друзі, українці пишаються вами, тому що ви змогли гідно та гідно презентувати Україну на Євробаченні. Тепер можна точно сказати, що європейці знають, як ми запалюємо!

Еліна Іващенко, півфіналістка Національного відбору-2020

Я переконана, це буде просто фурор, це буде вибух, це буде бомба! Go_A, ви – найкращі. Ви навіть не уявляєте, як я особисто вами пишаюсь. Будь ласка, будьте собою на сцені Євробачення й підкоріть піснею «Шум» всю Європу й увесь світ. Щасти вам!

Ivan NAVI, півфіналіст Національного відбору-2019

Go_A, ви великі молодці, у першому турі виступили дуже добре. Тому у фіналі мусите всіх розірвати. Давно слідкую за вашою творчістю, мені подобаються звуки, які ви використовуєте. І найголовніше, найцінніше те, що українською мовою. Бажаю вам тільки успіху. Ми з пацанами на фіналі триматимемо за вас кулачки. Успіхів!

Віталій Дроздов, генеральний продюсер «ТАВР медіа», суддя Національного відбору-2020

Як людина, яка бачила за метр від себе щасливі обличчя й очі гурту Go_A, переможців Нацвідбору на Євробачення, як людина, яка знає, наскільки цей гурт гідний посісти високе місце, я хочу побажати їм від усього серця вдалого виступу. Нехай коліна не тремтять. Нехай вони знають, що в них гідна пісня, гідний номер. Нехай вони знають, що в них є наша підтримка й наша любов.

Ми пишаємося тим, що від нас поїхав такий неймовірний і цікавий гурт. Неважливо, яке місце вони посядуть. Важливо те, що вони гідно і красиво представили свою творчість і Україну в цілому. Я бажаю вам успіху, гарного виступу. Повертайтеся радісними й щасливими!

Злата Огнєвіч, представниця України на Євробаченні-2013

22 травня дивимося разом Євробачення й підтримуємо всією душею наших учасників від України. Go_A, я хочу вам побажати неймовірного куражу, успіху на сцені і знайте, що Євробачення – це конкурс, який любить сміливих і креативних. У вас для цього все є. Україна з вами!

Марія Яремчук, представниця України на Євробаченні-2014

Євробачення це, безумовно, лотерея, тому 22 травня ми побачимо, що ж переможе – унікальність, автентичність чи класика. А Go_A я бажаю удачі і, найголовніше, отримати задоволення від самого процесу. Тому що це дійсно історичний момент. Ви вже увійдете в історію, і я вас із цим вітаю!

Джамала, переможниця Євробачення-2016

Go_A, я бажаю вам успіху. Я хочу, щоб кожного разу, на кожній репетиції ви видавались на повну. Кожний раз – як останній. І тоді все вийде. Я вірю у вас.

Сергій Притула, ведучий Національного відбору, коментатор трансляции Євробачення на СТБ

Гурту Go_A я хочу побажати, мабуть, тільки одного – не перегоріти. Не перегоріти, тому що це дуже виснажлива історія підготовки до моменту, коли ти виходиш на сцену для того, щоб якомога найкраще представити країну, свій гурт і свою пісню. І важливо максимально правильно розпорядитися кілоджоулями енергії для того, щоб максимум залишити на найвідповідальніший виступ. Того я, власне, гурту й бажаю. А підтримку всередині країни ви точно маєте.

Дивіться повний випуск спецпроєкту з побажаннями українських артистів гурту Go_A на всіх діджитал-майданчиках СТБ:

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Усі випуски спецпроєкту телеканалу СТБ про конкурс Євробачення ви можете переглянути на всіх офіційних сторінках СТБ: сайт, інстаграм, фейсбук та ютуб. Не пропустіть сьогодні о 22:00 фінал грандіозного пісенного конкурсу Євробачення в ефірах телеканалів СТБ і UА: Перший, а також на сайті СТБ. В ефірі СТБ уже за доброю традицією трансляцію конкурсу коментує Сергій Притула.