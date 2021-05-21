чора відбувся другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2021. Після голосування стало відомо, хто візьме участь у грандіозному фіналі. Тим часом букмекери роблять свої ставки. Представник України — гурт Gо_A, який підкорив усю Європу своєю піснею «Шум», ― зберіг четверту позицію в прогнозах на перемогу.

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У четвер, 20 травня, відгримів другий півфінал Євробачення-2021, після якого букмекери оновили свої прогнози щодо претендентів на перемогу. Інформація про це з’явилася на офіційному сайті пісенного конкурсу.

Так, перше місце, як і раніше, пророкують Італії. Срібло поки що відвоювала Франція, посунувши Мальту на третє місце. А ось на четвертому місці розташувалася Україна. Закриває п’ятірку лідерів Швейцарія.

Не пропустіть 22 травня о 22:00 фінал грандіозного пісенного конкурсу Євробачення в ефірах телеканалів СТБ і UА: Перший, а також на сайті СТБ. В ефірі СТБ вже за доброю традицією трансляцію конкурсу коментує Сергій Притула.

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