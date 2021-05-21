Вчера состоялся второй полуфинал песенного конкурса Евровидения-2021. После голосования стало известно, кто примет участие в грандиозном финале. Тем временем букмекеры делают свои ставки. Представители от Украины — группа Gо_A, которая покорила всю Европу своей песней «Шум», ― сохранили четвертую позицию в прогнозах на победу.

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В четверг, 20 мая, отгремел второй полуфинал Евровидения-2021, после которого букмекеры обновили свои прогнозы касательно претендентов на победу. Информация об этом появилась на официальном сайте песенного конкурса.

Так, первое место по-прежнему пророчат Италии. Серебро пока что отвоевала Франция, подвинув Мальту на третье место. А вот на четвертом месте расположилась Украина. Закрывает пятерку лидеров Швейцария.

Не пропустите 22 мая в 22:00 финал грандиозного песенного конкурса Евровидение в эфирах телеканалов СТБ и UА: Перший, а также на сайте СТБ. В эфире СТБ уже по доброй традиции трансляцию конкурса комментирует Сергей Притула.

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