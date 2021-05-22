Сегодня состоится финал шестьдесят пятого песенного конкурса Евровидение в Роттердаме и группа Go_A готова во второй раз зажечь Европу и поШУМеть в финале на полную! Сегодня в 22:00 в эфирах телеканалов СТБ и UА: Перший, а также на сайте СТБ, смотрите финал конкурса.

Онлайн-трансляция финала Евровидения от 22.05.2021

В рамках спецпроекта телеканала СТБ о конкурсе Евровидение вышел последний выпуск. Ведущим спецпроекта стал теле- и радиожурналист, который более 12 лет освещает Евровидение, Владимир Бирюков.

В двенадцатом финальном выпуске украинские артисты собрались вместе, чтобы поддержать на Евровидении-2021 группу Go_A. Руслана, KADNAY, Alyosha, LAUD, Vera Kekelia, Jerry Heil, KHAYAT, Элина Иващенко, Ivan NAVI, Виталий Дроздов, Злата Огневич, Мария Яремчук, Джамала и Сергей Притула поделились своими впечатлениями от зажигательного выступления группы в первом полуфинале и пожелали удачи представителям от Украины в финале.

Руслана, победительница Евровидения-2004

Сегодня уже 16 лет, как мы победили впервые на Евровидении. Честно говоря, такие моменты запоминаются не только на всю жизнь мне или моей команде, моим друзьям, а всем нам. И не только украицам по всему миру, но и в принципе всем поклонникам Евровидения, ведь всегда любая неординарная победа – это событие. Украина неоднократно показала себя на Евровидении очень достойно. Я, честно говоря, рада, что Go_A представляют Украину. И как музыкант, и просто по-человечески. У них замечательный клип, они сделали это очень оригинально, и у них замечательная песня.

Я вам предлагаю не делать сравнений предыдущих, как бы это странно ни звучало, а включить competition в тот момент, когда он начнет действительно пульсировать адреналином. Так я и сделаю. Впервые в этом году Евровидение без всякой аналитики, болея за Go_A.

KADNAY, финалист Национального отбора-2018

Слушайте, ну классный был первый полуфинал Евровидения. Во-первых, я очень рад, что Евровидение в этом году проводится, еще и проводится со зрителями. Это невероятный праздник музыки, классное шоу и у нас есть возможность в этом году чувствовать эту энергетику. Хотя бы через экран монитора.

Go_A, ну, это было просто нереальное выступление! Крутое, сильное, стильное. Безумная энергетика. Екатерина своими глазами всех заколдовала, зашаманила, всех завораживала. Это было очень классно. Невероятный номер! Костя Томильченко – респект. Я вам желаю в финале кайфонуть. Мы за вас болеем. И, самое главное, наведите там ШУМа на Евровидении.

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Alyosha, представительница Украины на Евровидении-2010

Я смотрела Евровидение и, конечно, болела за наших. И что я хочу сказать, они очень классно выступили, наши Go_A. Хоть и название не украинское, однако песня очень украинская, обрядовая, с помощью которой призывают весну. И я надеюсь, что они все-таки сработают, эти слова песни, и все-таки придет к нам теплая весна.

Конечно, пожелать хочу нашей группе победы. А главное – просто насладиться, получить наполнение духовное, физическое, всеми положительными энергиями, которые мы будем посылать из Украины. И, я думаю, из многих стран тоже. От всего сердца – держитесь, друзья!

LAUD, финалист Национального отбора-2018

Для меня Евровидение – это прежде всего большой международный праздник, яркое шоу и возможность познакомиться с новыми исполнителями. Я никогда не делаю ставки, не голосую, но каждый раз наслаждаюсь этим событием. И всем сердцем болею за Украину.

Go_A, я желаю вам успеха. Ваша песня «Шум» наделает много шума в Роттердаме, привлечет слушателей и зрителей по всему миру. И принесет Украине отличный результат. У вас все получится, вы – крутые!

Vera Kekelia, полуфиналистка Национального отбора-2019

Силой песни «Шум» является то, что группа Go_A возвращает нас всех к нашим корням. В основе этой песни, мы знаем, лежит веснянка, а раньше люди с помощью таких веснянок призывали весну. Веснянки в целом символизируют переход к новому этапу жизни. Символизируют перемены к лучшему. А сейчас эта тема очень актуальна не только в Украине, а во всем мире. Песня «Шум» мне очень нравится, особенно тем, что в ней соединены такие стили как этно и современный стиль музыки техно. И от этого симбиоза просто бегут мурашки, потому что это очень мощно и современно звучит.

Итак, группа Go_A, кайфоните там по полной напоследок, зарядите всех своей энергетикой. Наделайте украинского шума. И покажите всем, какие мы, украинцы, крутые и талантливые!

Jerry Heil, финалистка Национального отбора-2020

Я от всего сердца поздравляю Go_A с выходом в финал, так как считаю их супердостойнымы. А среди украинцев, которые могли туда поехать, одними из самых достойных. Поэтому я очень рада, что именно такие представители у нас в этом году. Это супермощная песня. Это супермурашечное выступление, которое ты смотришь и даже не знаешь, что тебя больше вводит в транс – эта музыка, этот голос или эта подача, когда исполнительница просто стоит, замерла и ты вместе с ней замираешь перед телевизором. Я желаю вам удачи и желаю вам победы, потому что вы супердостойны.

KHAYAT, финалист Национального отбора-2020

Друзья, украинцы гордятся вами, потому что вы смогли достойно представлять Украину на Евровидении. Теперь можно точно сказать, что европейцы знают, как мы зажигаем!

Элина Иващенко, полуфиналистка Национального отбора-2020

Я убеждена, это будет просто фурор, это будет взрыв, это будет бомба! Go_A, вы – лучшие. Вы даже не представляете, как я лично вами горжусь. Пожалуйста, будьте собой на сцене Евровидения и покорите песней «Шум» всю Европу и весь мир. Удачи вам!

Ivan NAVI, полуфиналист Национального отбора-2019

Go_A, вы большие молодцы, в первом туре выступили очень хорошо. Поэтому в финале должны всех порвать. Давно слежу за вашим творчеством, мне нравятся звуки, которые вы используете. И самое главное, самое ценное то, что на украинском языке. Желаю вам только удачи. Мы с пацанами на финале будем держать за вас кулачки. Успехов!

Виталий Дроздов, генеральный продюсер «ТАВР медиа», судья Национального отбора-2020

Как человек, который видел в метре от себя счастливые лица и глаза группы Go_A, победителей Нацотбора на Евровидение, как человек, который знает, насколько эта группа достойна занять высокое место, я хочу пожелать им от всего сердца удачного выступления. Пусть коленки не дрожат. Пусть они знают, что у них достойная песня, достойный номер. Пусть они знают, что у них есть наша поддержка и наша любовь.

Мы гордимся тем, что от нас поехала такая невероятная и интересная группа. Неважно, какое место они займут. Важно то, что они достойно и красиво представили свое творчество и Украину в целом. Я желаю вам успеха, хорошего выступления. Возвращайтесь радостными и счастливыми!

Злата Огневич, представительница Украины на Евровидении-2013

22 мая смотрим вместе Евровидение и поддерживаем всей душой наших участников от Украины. Go_A, я хочу вам пожелать невероятного куража, успеха на сцене и знайте, что Евровидение – это конкурс, который любит смелых и креативных. У вас для этого все есть. Украина с вами!

Мария Яремчук, представительница Украины на Евровидении-2014

Евровидение это, безусловно, лотерея, поэтому 22 мая мы увидим, что же победит – уникальность, аутентичность или классика. А Go_A я желаю удачи и, самое главное, получить удовольствие от самого процесса. Потому что это действительно исторический момент. Вы уже войдете в историю, и я вас с этим поздравляю!

Джамала, победительница Евровидения-2016

Go_A, я желаю вам успеха. Я хочу, чтобы каждый раз, на каждой репетиции вы выкладывались по полной. Каждый раз – как последний. И тогда все получится. Я верю в вас.

Сергей Притула, ведущий Национального отбора, комментатор трансляции Евровидения на СТБ

Группе Go_A я хочу пожелать, пожалуй, только одного – не перегореть. Не перегореть, потому что это очень изнурительная история подготовки к тому моменту, когда ты выходишь на сцену для того, чтобы как можно лучше представить страну, свою группу и свою песню. И важно максимально правильно распорядиться килоджоулями энергии для того, чтобы максимум оставить на самое ответственное выступление. Этого я, собственно, группе и желаю. А поддержка внутри страны у вас точно есть.

Смотрите полный выпуск спецпроекта с пожеланиями украинских артистов группе Go_A на всех диджитал-площадках СТБ:

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Все выпуски спецпроекта телеканала СТБ о конкурсе Евровидение вы можете посмотреть на всех официальных страницах СТБ: сайт, инстаграм, фейсбук и ютуб. Не пропустите сегодня в 22:00 финал грандиозного песенного конкурса Евровидение в эфирах телеканалов СТБ и UА: Перший, а также на сайте СТБ. В эфире СТБ уже по доброй традиции трансляцию конкурса комментирует Сергей Притула.