Співачка Наталія Гордієнко розповіла деталі про підготовку Євробачення-2021

Уже сьогодні відбудеться другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2021! Щодня тривають репетиції учасників, також уже відбулась урочиста церемонія відкриття конкурсу — незвичним бірюзовим хідником пройшлися представники всіх країн. Одна з фавориток цьогорічного конкурсу — співачка Наталія Гордієнко, яка представляє Молдову із солодким хітом «Sugar». У артистки українське коріння, про що свідчить і її прізвище. Ми зазирнули за лаштунки конкурсу і дізналися, яка атмосфера панує в Роттердамі.

«Усі учасники прилетіли в Нідерланди на початку травня. І відразу потрапили в атмосферу конкурсу, тільки з одним застереженням — у 2021 році всім артистам та їх делегаціям зробили тести і постійно контролюють здоров’я. Дуже багато подій цьогоріч скасували. А ось урочисте відкриття пройшло не на червоному хіднику, а на бірюзовому! Це було незвично і додавало більш грайливого настрою. Коли я вийшла на хідник, мені згадалися креативні та яскраві декорації мого кліпу «Sugar»! Шкода, що Роттердам ми бачимо з вікна нашого командного автобуса або з вікон готелю. Дуже щільний графік репетицій та інтерв’ю, втомлюємося, проте — я абсолютно щаслива! Результати перевершують усі очікування. Велика увага до мене від міжнародних ЗМІ. Шкода, багато хто з преси не зміг приїхати, тому щодня до ночі спілкуюся з журналістами онлайн. Мені дуже приємно, що ми отримуємо безліч схвальних відгуків і нас дуже тепло приймають! Стежте за моїми щоденними сторіз та дізнайтеся більше про наші круті пригоди! Gо «Sugar»! Gо Moldova!» — розповіла Наталія Гордієнко.

Над постановкою конкурсного номеру «Sugar» працював грецький режисер Fokas Evangelinos, який уже кілька разів підкорював глядачів Євробачення постановками для конкурсантів. У номері Наталії Гордієнко будуть елементи хореографії з кліпу «Sugar», який був знятий у Києві. На сцені співачка з’явиться з харизматичними танцівниками (з балету Freedom), усе відбуватиметься на рухомій платформі, схожій на кубик цукру. На цьому побудований весь номер.

«Начебто на вигляд усе легко, але я вас запевняю — це дуже складно. Мені не тільки необхідно контролювати в голові «малюнок номеру», а ще співати, танцювати, працювати на камери. Під час другого півфіналу 20 травня все буде на найвищому рівні і я заряжу всіх позитивними емоціями!» — поділилася співачка.

Ексклюзивну сукню для виступу Natalia Gordienko на Євробаченні створював всесвітньо відомий модельєр з Лівану — Zuhair Murad! Заслуговують на увагу і єдині у своєму роді туфлі, для виготовлення яких використали 9000 кристалів Swarovski!

«Я хочу принести людям усмішку та позитив! У цей непростий час нам не вистачає «гормону щастя». І якщо люди в залі та перед екранами, подивившись мій номер на Євробаченні, усміхнуться і бодай ненадовго забудуть про свої проблеми, тоді все це недарма я роблю! Ми готуємо гарний, яскравий номер. Повірте, буде спекотно! На меті високі результати. Євробачення — величезний майданчик для реалізації, досвіду і знайомства з талановитими людьми! Пригодам бути, і я хочу отримати від цього максимальне задоволення!» — доповнила Наталія.

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Нагадаємо, що другий півфінал відбудеться 20 травня і Наталія Гордієнко виступає під номером 7, а 22 травня — фінал Євробачення-2021!

Інформація та фото надані «Master Management 360»

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