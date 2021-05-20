Закулисье Евровидения-2021: 9000 кристаллов, репетиции нон-стоп, бирюзовая дорожка и многое другое

Певица Наталья Гордиенко рассказала детали о подготовке Евровидения-2021

Уже сегодня состоится второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2021! Ежедневно идут репетиции участников, также уже состоялась торжественная церемония открытия конкурса — необычной бирюзовой дорожкой прошлись представители всех стран. Одна из фаворитов конкурса — певица Наталья Гордиенко, которая представляет Молдову со сладким хитом «Sugar». У артистки украинские корни, о чем говорит и ее фамилия. Мы заглянули за кулисы конкурса и узнали, какая атмосфера царит в Роттердаме.

«Все участники прилетели в Нидерланды в начале мая. И сразу попали в атмосферу конкурса, только с одной оговоркой — в 2021 году всем артистам и их делегациям сделали тесты и постоянно контролируют здоровье. Очень много событий в этом году отменили. А вот торжественное открытие в этом году прошло не на красной дорожке, а на бирюзовой! Это было необычно и задавало более игривый настрой. Когда я вышла на дорожку, мне вспомнились креативные и яркие декорации моего клипа «Sugar»! Жаль, что Роттердам мы видим из окна нашего командного автобуса или из окон гостиницы. Очень плотный график репетиций и интервью, устаем, тем не менее — я абсолютно счастлива! Результаты превосходят все ожидания. Мной пристально интересуются зарубежные СМИ. Жаль, многие не смогли приехать, поэтому ежедневно до глубокой ночи общаюсь с журналистами онлайн. Мне очень приятно, что нас так хвалят и очень тепло принимают! Следите за моими сторис и узнаете подробнее о наших крутых приключениях! Gо «Sugar»! Gо Moldova!» — рассказала Наталья Гордиенко.

Над постановкой конкурсного номера «Sugar» работал греческий режиссер Фокас Евангелинос, который уже несколько раз покорял зрителей Евровидения постановками для конкурсантов. В номере Натальи Гордиенко будут элементы хореографии из клипа «Sugar», который был снят в Киеве. На сцене певица появится с харизматичными танцорами (из балета Freedom), всё действие происходит на движущейся платформе, напоминающей кубик сахара. На этом построен весь номер.

«Вроде бы выглядит все легко, но я вас уверяю — это очень сложно. Мне не только нужно представлять в голове «рисунок номера», а ещё петь, танцевать, работать на камеры.⠀Во время полуфинала 20 мая все будет на высшем уровне, и я заряжу вас всех самыми позитивными эмоциями!» — поделилась певица.

Эксклюзивное платье для выступления Natalia Gordienko на Евровидении создавал всемирно известный модельер из Ливана — Zuhair Murad! Заслуживают внимания и единственные в своём роде туфли, на изготовление которых ушло 9000 кристаллов Swarovski!

«Я хочу принести людям улыбку и позитив! В это непростое время нам не хватает «гормона счастья». И если люди в зале и у экранов, посмотрев мой номер на Евровидении, улыбнутся и хоть ненадолго забудут о своих проблемах, значит, все это не зря! Мы готовим красивый, яркий номер. Поверьте, будет жарко! Мы нацелены на высокие результаты. Евровидение — огромная площадка для реализации, опыта и знакомства с талантливыми людьми! Приключениям быть, и я хочу получить от этого максимальное удовольствие!» — дополнила Наталья.

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Напомним, что второй полуфинал состоится 20 мая и Наталья Гордиенко выступает под номером 7, а 22 мая — финал Евровидения-2021!

Информация и фото предоставлены «Master Management 360»

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