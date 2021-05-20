Сьогодні о 22:00 в ефірах телеканалів СТБ і UΛ: Перший відбудеться другий півфінал 65-ого пісенного конкурсу Євробачення-2021! До грандіозного шоу на діджитальних сторінках телеканалу СТБ стартував спецпроєкт про конкурс Євробачення. Його ведучим став теле- і радіожурналіст, який більше 12 років висвітлює Євробачення, Володимир Бірюков.

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У десятому випуску ви маєте можливість познайомитися ближче з учасниками другого півфіналу Євробачення, що пройде вже сьогодні у Роттердамі. Представники Польщі, Греції, Латвії, Сан-Маріно, Чехії, Албанії, Швейцарії, Ісландії та Молдови розповіли про що їхня пісня для Євробачення-2021 та який посил вони хочуть передати нею за три хвилини виступу. Хто в пісні переказуватиме своє життя, а хто створив свою пісню лише заради веселощів, дивіться в десятому випуску спецпроєкту СТБ про пісенний конкурс Євробачення з Володимиром Бірюковим.

RAFAŁ ― Польща

Історія пісні “The Ride” проста: я почав працювати над альбомом на честь моєї річниці ― 10 років сольної кар’єри. І я хотів випустити його восени цього року. Почав писати у вересні та вже створив три пісні. Але всі вони у ретро стилі 80-х років, бо я народився у 80-ті. А мені хотілося чогось більш сучасного на музичному ринку, як Dua Lipa, The Weekend. Мені таке дуже подобається.

Після 10 років роботи, ти маєш випустити альбом, у який вкладеш натхнення за весь цей час. Тож я зателефонував другу зі Швеції, з яким ми працювали разом в одному музичному проєкті, і спитав, чи може він мені запропонувати щось подібне. Він надіслав дві пісні ― і вони були крутими. Я зрозумів, що можу це зробити. Ідея полягала в тому, щоб перекласти пісню та мати польську версію.

The Ride ― це пісня про дорогу твого життя. Але вона не така проста. Це про пристрасть до життя. Про те, що людина має підніматися вище, вище й вище, і ніколи не опускатися до землі. Це про життя і зміни в ньому.

Stefania ― Греція

Оскільки минулорічне Євробачення відмінили, грецька делегація вирішила, що ми маємо спробувати створити щось зовсім інше від Supergirl. Ми були впевнені, що це має бути молодіжний трек з елементам 80-х. Ми обрали 4-5 пісень і вирішили, що Last Dance найкраща серед них. І ось ми тут!

Samanta Tina ― Латвія

Цікаво, що моя пісня The Moon is Rising була найпершою, яку я записувала, і я ніяк не могла її викинути зі своєї голови ― вона звучала постійно. Її меседж про те, що ми усі однакові. Я співаю про те, що ми, жінки, усі королеви, не дивлячись на те, що відрізняємося одна від одної. Я хочу звернути увагу, що наша відмінність ― це наш головний ефект. Те, що нам дав Бог. Полюби себе такою, ти є, і тоді всі оточуючі теж тебе любитимуть. І, головне, оцими руками кожна жінка сама собі має поставити на голову корону. Бо ніхто інший цього не зробить, лише ми самі. Милі, любіть себе, приймайте себе. Ми усі однакові.

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Senhit ― Сан-Маріно

Adrenalina ― це енергійна пісня. Вона з’явилася після довгого періоду карантину під час пандемії. Але Adrenalina означає, що ви, мої любі фани, надаєте мені адреналін.

Benny Cristo ― Чехія

Пісню Omaga було обрано серед трьох композицій, які я надавав для Євробачення-2021. Ця пісня була спродюсована Філіпом Влчеком. Він не просто чудовий продюсер, але й учасник гурту John Wolfhooker.

Найперша зустріч із Філіпом відбулася в моїй квартирі. Він завітав із гітарою, різними гаджетами для запису та просто грав на різних інструментах. Водночас ми думали про мелодію для нової пісні, але ми навіть не уявляли, що вона може поїхати на Євробачення. Я пішов на кухню і щось там готував. І раптом у мене в голові з’явилася мелодія, з якою я миттєво побіг до студії та почав її наспівувати Філіпу. Він підхопив мій спів та почав повторювати цю мелодію на різних інструментах. І пісня почала вибудовуватися. На створення трьох композицій, які я мав представити на конкурс, пішов місяць.

Меседж пісні Omaga ― просто розвага. Вона народилася у веселій атмосфері, як крутий проєкт двох друзів. Я її писав, коли на карантині було важко, тож моя ідея та думки були простими, я просто такий: “чесно, мені все одно, я і тут щасливий”. Вона для настрою. У цьому була ідея.

Anxhela Peristeri ― Албанія

Упродовж карантину ми зрозуміли, що достатньо одного моменту, щоб усе наше життя кардинально змінилося. Це те, що трапилося з нами через ковід, ― світ перестав бути безпечним. І про це ми хочемо сказати піснею Karma ― потрібно цінувати те, що маєш, зараз, а не коли втрачаєш.

Gjon’s Tears ― Швейцарія

Tout l’Univers була написана англійською, а потім я вирішив перекласти її французькою. І ми представили французьку версію для Євробачення. Впевнений, що я можу краще передати настрій пісні саме у французькій версії. Її меседж про те, що важливо пам’ятати: усе що виглядає зруйнованим, завжди має шанс бути відбудованим. І я хотів через пісню подарувати надію. Тому я люблю словосполучення Tout l’Univers ― мені подобається його широке значення. Французькою ми кажемо “дивитись далеко” ― коли ти дивишся на речі оптимістично. І я хотів дивитися ще більш далеко, щоб я міг бачити цілий Всесвіт. У цьому була ідея.

Daði og Gagnamagnið ― Ісландія

Роботу над піснею я почав у вересні. Коли я над нею працював, вже уявляв відео до неї та те, як вона виглядатиме на сцені у Роттердамі. Я хотів зробити її максимально відповідною Євробаченню. Текст пісні ― про моє життя і те, чим я займався ці 10 років. Про те, наскільки я радий тому, що відбувалося весь цей час. У цьому і є головний меседж моєї пісні ― кохання до життя.

Natalia Gordienko ― Молдова

На конкурсі Євробачення-2021 у Роттердамі я представлятиму сонячну Молдову з чудовою композицією під назвою Sugar. Пісню було написано влітку. Наш композитор і автор пісні Дімітріс Контопулос довго міркував, що ж вигадати таке цікаве, яку таку знайти фішечку, влучне слово чи образ, подачу, щоб це було близьким для всіх, незалежно від віку, національності, мови. Йому принесли каву з цукром. Він подивився на цукор і зрозумів ― ось воно! Потрібно створювати композицію цукрову та солодку. І дійсно, своєю піснею ми хочемо підсолодити життя абсолютно кожному, хто почує пісню, хто побачить номер, відеокліп.

Ми після такого важкого, сірого ковідного року дуже хочемо принести цим проєктом радість, щастя, любов, приємні моменти та абсолютний позитив. Ось цю легкість, якої нам так не вистачає. Ми не хотіли якось посилювати те, що відбувається навколо, тому що Євробачення ― це свято.

Дивіться повний випуск спецпроєкту з конкурсантами другого півфіналу Євробачення 2021 на всіх діджитал-майданчиках СТБ:

Слідкуйте за спецпроєктом телеканалу СТБ про конкурс Євробачення щодня о 13:00 до 23 травня на всіх офіційних сторінках СТБ: сайт, інстаграм, фейсбук та ютуб.

І не пропустіть 20 і 22 травня о 22:00 грандіозний пісенний конкурс Євробачення в ефірах телеканалів СТБ і UΛ: Перший. В ефірі СТБ уже за доброю традицією трансляцію конкурсу коментує Сергій Притула. У другому півфіналі виступатимуть:

Сан-Маріно – Senhit feat. Flo Rida – “Adrenalina” Естонія – Uku Suviste – “The Lucky One” Чехія – Benny Cristo – “omaga” Греція – Stefania – “Last Dance” Австрія – Vincent Bueno – “Amen” Польща – Rafał – “The Ride” Молдова – Natalia Gordienko – “Sugar” Ісландія – Daði og Gagnamagnið – “10 Years” Сербія – Hurricane – “LOCO LOCO” Грузія – Tornike Kipiani – “You” Албанія – Anxhela Peristeri – “Karma” Португалія – The Black Mamba – “Love Is On My Side” Болгарія – Victoria – “Growing Up Is Getting Old” Фінляндія – Blind Channel – “Dark Side” Латвія – Samanta Tina – “The Moon Is Rising” Швейцарія – Gjon’s Tears – “Tout l’univers” Данія – Fyr og Flamme – “Øve os på hinanden

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