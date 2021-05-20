Второй полуфинал Евровидения: песни с социальным месседжем и песни ради веселья

Сегодня в 22:00 в эфирах телеканалов СТБ и UΛ Перший состоится второй полуфинал шестьдесят пятого песенного конкурса Евровидение-2021 ! К грандиозному шоу на диджитальних страницах телеканала СТБ стартовал спецпроект о конкурсе Евровидение. Его ведущим стал теле- и радиожурналист, который более 12 лет освещает Евровидение, Владимир Бирюков.

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В десятом выпуске вы можете познакомиться поближе с участниками второго полуфинала Евровидения, который пройдет уже сегодня в Роттердаме. Представители Польши, Греции, Латвии, Сан-Марино, Чехии, Албании, Швейцарии, Исландии и Молдовы рассказали о чем их песня для Евровидения-2021 и какой посыл они хотят передать им за три минуты выступления. Кто в песне рассказал о своей жизни, а кто создал свою песню только ради веселья, смотрите в десятом выпуске спецпроекта СТБ о песенный конкурс Евровидение с Владимиром Бирюковым.

RAFAŁ ― Польша

История песни «The Ride» проста: я начал работать над альбомом в честь моей годовщины ― 10 лет сольной карьеры. И я хотел выпустить его осенью этого года. Начал писать в сентябре и уже создал три песни. Но все они в ретро стиле 80-х годов, я родился в 80-е. А мне хотелось чего-то более современного на музыкальном рынке, как Dua Lipa, The Weekend. Мне такое очень нравится.

После 10 лет работы, ты выпустить альбом, в который вложишь вдохновения за все это время. Поэтому я позвонил другу из Швеции, с которым мы работали вместе в одном музыкальном проекте, и спросил, может ли он мне предложить что-то подобное. Он послал две песни ― и они были крутыми. Я понял, что могу это сделать. Идея заключалась в том, чтобы перевести песню и иметь польскую версию.

The Ride ― это песня о дороге твоей жизни. Но она не так проста. Это о страсти к жизни. О том, что человек должен подниматься выше, выше и выше, и никогда не опускаться к земле. Это о жизни и изменения в нем.

Stefania ― Греция

Поскольку прошлогоднее Евровидение отменили, греческая делегация решила, что мы должны попытаться создать что-то совсем другое от Supergirl. Мы были уверены, что это должно быть молодежный трек по элементам 80-х. Мы выбрали 4-5 песен и решили, что Last Dance лучшая среди них. И вот мы здесь!

Samanta Tina ― Латвия

Интересно, что моя песня The Moon is Rising была первой, которую я записывала, и я никак не могла ее выбросить из своей головы ― она ​​звучала постоянно. Ее месседж о том, что мы все одинаковые. Я пою о том, что мы, женщины, все королевы, несмотря на то, что отличаемся друг от друга. Я хочу обратить внимание, что наше отличие ― это наш главный эффект. То, что нам дал Бог. Полюби себя такой, какая ты есть, и тогда все окружающие тоже тебя поюбят. И, главное, этими руками каждая женщина сама себе должен поставить на голову корону. Потому что никто другой этого не сделает, только мы сами. Милые, любите себя, принимайте себя. Мы все одинаковые.

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Senhit ― Сан-Марино

Adrenalina ― это энергичная песня. Она появилась после долгого периода карантина во время пандемии. Но Adrenalina означает, что вы, мои дорогие фаны, предоставляете мне адреналин.

Benny Cristo ― Чехия

Песню Omaga был избран среди трех композиций, которые я предоставлял для Евровидения-2021. Эта песня была спродюсирована Филиппом Влчеком. Он не просто замечательный продюсер, но и участник группы John Wolfhooker.

Самая встреча с Филиппом состоялась в моей квартире. Он приехал с гитарой, различными гаджетами для записи и просто играл на разных инструментах. В то же время мы думали о мелодии для новой песни, но мы даже не представляли, что она может поехать на Евровидение. Я пошел на кухню и что-то готовил. И вдруг у меня в голове появилась мелодия, с которой я мгновенно побежал в студию и начал ее напевать Филиппу. Он подхватил мое пение и начал повторять эту мелодию на разных инструментах. И песня начала выстраиваться. На создание трех композиций, которые я должен был представить на конкурс, ушел месяц.

Месседж песни Omaga ― просто развлечение. Она родилась в веселой атмосфере, как крутой проект двух друзей. Я ее писал, когда на карантине было трудно, поэтому моя идея и мысли были простыми, я просто такой: «честно, мне все равно, я и здесь счастлив». Она для настроения. В этом была идея.

Anxhela Peristeri ― Албания

В течение карантина мы поняли, что достаточно одного момента, чтобы вся наша жизнь кардинально изменилась. Это то, что случилось с нами через ковид, ― мир перестал быть безопасным. И об этом мы хотим сказать песней Karma ― нужно ценить то, что имеешь, сейчас, а не когда теряешь.

Gjon’s Tears ― Швейцария

Tout l’Univers была написана на английском, а потом я решил перевести ее на французском. И мы представили французскую версию для Евровидения. Уверен, что я могу лучше передать настроение песни именно во французской версии. Ее месседж о том, что важно помнить: все, что выглядит разрушенным, всегда имеет шанс быть отстроена. И я хотел через песню подарить надежду. Поэтому я люблю словосочетание Tout l’Univers ― мне нравится его широкое значение. Французской мы говорим «смотреть далеко» ― когда ты смотришь на вещи оптимистично. И я хотел смотреть еще более далеко, чтобы я мог видеть целую Вселенную. В этом была идея.

Daði og Gagnamagnið ― Исландия

Работу над песней я начал в сентябре. Когда я над ней работал, уже представлял видео к ней и то, как она будет выглядеть на сцене в Роттердаме. Я хотел сделать ее максимально соответствующей Евровидению. Текст песни ― о моей жизни и о том, чем я занимался эти 10 лет. О том, насколько я рад тому, что происходило на протяжении всего этого времени. В этом и есть главный месседж моей песни ― любовь к жизни.

Natalia Gordienko ― Молдова

На конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме я буду представлять солнечную Молдову с великолепной композицией под названием Sugar. Песня была написана летом. Наш композитор и автор песни Димитрис Контопулос долго размышлял, что же придумать такое интересное, какие такие ​​найти фишечки, меткое слово или образ, подачу, чтобы это было близко для всех, независимо от возраста, национальности, языка. Ему принесли кофе с сахаром. Он посмотрел на сахар и понял ― вот оно! Нужно создавать композицию сахарную и сладкую. И действительно, своей песней мы хотим подсластить жизнь абсолютно каждому, кто услышит песню, кто увидит номер, видеоклип.

Мы после такого тяжелого, серого ковидного года очень хотим принести этим проектом радость, счастье, любовь, приятные моменты и абсолютный позитив. Вот эту легкость, которой нам так не хватает. Мы не хотели как-то усиливать происходящее вокруг, потому что Евровидение ― это праздник.

Фото: eurovision.tv

Смотрите полный выпуск спецпроекта с конкурсантами второго полуфинала Евровидения 2021 на всех диджитал-площадках СТБ:

Следите за спецпроектом телеканала СТБ о конкурсе Евровидение ежедневно в 13:00 до 23 мая на всех официальных страницах СТБ: сайт, инстаграм, фейсбук та ютуб.

И не пропустите 20 и 22 мая в 22:00 грандиозный песенный конкурс Евровидение в эфирах телеканалов СТБ и UΛ Перший. В эфире СТБ уже по доброй традиции трансляцию конкурса комментирует Сергей Притула. Во втором полуфинале выступят:

Сан-Марино ― Senhit feat. Flo Rida ― «Adrenalina» Эстония ― Uku Suviste ― «The Lucky One» Чехия ―Benny Cristo ― «omaga» Греция ― Stefania ― «Last Dance» Австрия ― Vincent Bueno ― «Amen» Польша ― Rafał ― «The Ride» Молдова ― Natalia Gordienko ― «Sugar» Исландия ― Daði og Gagnamagnið ― «10 Years» Сербия ― Hurricane ― «LOCO LOCO» Грузия ― Tornike Kipiani ― «You» Албания ― Anxhela Peristeri ― «Karma» Португалия ― The Black Mamba ― «Love Is On My Side» Болгария ― Victoria ― «Growing Up Is Getting Old» Финляндия ― Blind Channel ― «Dark Side» Латвия ― Samanta Tina ― «The Moon Is Rising» Швейцария ― Gjon’s Tears ― «Tout l’univers» Дания ― Fyr og Flamme ― «Øve os på hinanden

Video: Второй полуфинал Евровидения: песни с социальным месседжем и песни ради веселья Владимир Бирюков поговорил с участниками второго полуфинала песенного конкурса Евровидение и узнал, какой посыл они хотят передать. Кто в песне рассказал о своей жизни, а кто создал свою песню только ради веселья

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