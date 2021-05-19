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Гурт Go_A різко піднявся в рейтингу букмекерів Євробачення-2021

19.05.2021

Попередні ставки пророкували Україні восьме місце в загальному рейтингу і третє ― у списку першого півфіналу. Подробиці ― далі в матеріалі.

евровидение 2021

Вчора, 18 травня, відбувся перший півфінал Євробачення-2021, на якому гурт Go_A з піснею «Shum» справив величезне враження. У соціальних мережах солістку порівнювали з Трініті з «Матриці» і розповідали, що пісня змусила їх танцювати.

Сьогодні ситуація змінилася на ще сприятливішу: Україна піднялася з восьмого на четверте місце в рейтингу букмекерів і наразі йде за Італією, Францією та Мальтою. Італії пророкують перемогу в конкурсі, і поки вона посідає перше місце в списку.

Нагадаємо, що з першого півфіналу далі пройшли: Україна, Литва, Швеція, Кіпр, Норвегія, Росія, Бельгія, Ізраїль, Азербайджан і Мальта.

Більше на тему: Руслан Квінта: Пісня «Шум» — це відображення нашої країни та її культури

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