Предыдущие ставки пророчили Украине восьмое место в общем рейтинге и третье — в списке первого полуфинала. Подробности — далее в материале.

Вчера, 18 мая, состоялся первый полуфинал Евровидения-2021, на котором группа Go_A с песней «Shum» произвела огромное впечатление. В социальных сетях солистку сравнивали с Тринити из «Матрицы» и рассказывали, что песня заставила их танцевать.

Сегодня ситуация изменилась на еще более благоприятную: Украина поднялась с восьмого на четвертое место в рейтинге букмекеров и на данный момент следует за Италией, Францией и Мальтой. Италии предсказывают победу в конкурсе и пока она занимает первое место в списке.

Напомним, что из первого полуфинала дальше прошли Украина, Литва, Швеция, Кипр, Норвегия, Россия, Бельгия, Израиль, Азербайджан и Мальта.

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