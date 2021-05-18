Євробачення-2021: найкращі виступи Швеції на конкурсі

Швеція бере участь у міжнародному конкурсі пісні Євробачення ще з 1958 року. Найкращими результатами країни є 6 перших місць! Та невже тільки ці виступи Швеції здивували європейських глядачів? Дізнайтеся просто зараз!

Loreen — «Euphoria» (2012, 1 місце)



Лорін (повне ім’я ― Лорін Зінеб Нора Талхауї) народилася в 1983 році в Стокгольмі. Вона ― шведська співачка мароккансько-берберського походження, переможниця конкурсу пісні Євробачення-2012 в Баку (Азербайджан).

У Лорін був унікальний номер, тому американський бітбоксер і танцюрист Осбен Йордан погодився танцювати йогаданс із нею. Також на сцені були три беквокалістки. 24 травня відбувся півфінал Євробачення-2012, в якому Швеція виступала під 11-м номером. Ніщо не завадило їй виграти півфінал і пройти у фінал. До фіналу Лорін вручили дві з трьох нагород: за номер і за текст пісні.

У фіналі 26 травня Лорін здобула перемогу з 372 балами, серед яких було 18 оцінок по 12. Лише Італія відзначилася і не дала балів. Під час Євротижня Лорін відвідала багато організацій, включаючи організацію з боротьби із забороною свободи слова, свободи жінок в Азербайджані та інші. Повернувшись на батьківщину, Лорін виконала дві версії своєї пісні «Euphoria» на площі в Стокгольмі, де зібралися тисячі людей.

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Sanna Nielsen — «Undo» (2014, 3 місце)



Санна Вікторія Нільсен народилася в 1984 році в Брумёлла, Швеція.

Шлях цієї співачки на Євробачення був довгий. У 2014 році Санна Нільсен всьоме спробувала підкорити шведський національний відбір Melodifestivalen. У другому півфіналі вона виконала композицію «Undo» і завдяки глядацькій підтримці зайняла одне з вакантних місць у фіналі. Набравши у фіналі 90 балів від міжнародного журі і 122 від телеглядачів, Санна перемогла і стала представницею Швеції на конкурсі пісні Євробачення-2014. При цьому відрив між нею та Ейс Вайлдер, яка посіла друге місце з піснею «Busy Doin ‘Nothing», становив усього два очки, незважаючи на те, що Ейс виграла в голосуванні міжнародного журі. На Євробаченні-2014, що відбувалось у Данії, Санна Нільсен посіла третє місце.

Наступного року вона була однією з ведучих Євробачення-2015 у шведських трансляціях, а також вела його шведський відбір ― Melodifestivalen-2015 ― разом з Робіном Паульссоном.

Måns Zelmerlöw ― «Heroes» (2015, 1 місце)



Монс Петтер Альберт Сален Зелмерлев народився в 1986 році в Сконе. Це шведський попспівак, переможець конкурсу пісні Євробачення-2015.

У 2015 році Монс узяв участь у Melodifestivalen з піснею «Heroes», де переміг, ставши представником Швеції на Євробаченні-2015. Співак пройшов у фінал з другого півфіналу, де посів 1 місце з 217 балами. 23 травня відбувся фінал, де Монс посів перше місце з 365 балами. 12 серпня 2015 року на премії Рокбернен він також переміг у двох номінаціях: артист року і пісня року (Heroes).

14 грудня 2015 року Монс був обраний ведучим конкурсу пісні Євробачення-2016 спільно з Петрою Меді. Коментував Євробачення-2017 на шведському телеканалі SVT1.

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Eric Saade ― «Popular» (2011, 3 місце)



Ерік Халед Сааде народився в 1990 році в Каттарпі, Швеція. Це шведський попспівак, автор пісень і телеведучий.

Ерік узяв участь в національному відборі Melodifestivalen-2011 з піснею «Popular» і пройшов до фіналу конкурсу. У фіналі 12 березня він здобув перемогу і отримав право представляти Швецію на Євробаченні-2011 в Дюссельдорфі. У другому півфіналі Євробачення 12 травня Сааде став переможцем і пройшов до фіналу конкурсу. У фіналі 14 травня він фінішував третім, набравши 185 балів. Це стало найкращим результатом Швеції з 1999 року, роблячи Еріка Сааде найуспішнішим представником країни за останні 12 років.

19 травня 2010 року Ерік випустив свій перший студійний альбом під назвою «Masquerade». 29 червня 2011 року було випущено другий студійний альбом «Saade Vol. 1», а в листопаді того ж року вийшла друга частина альбому ― «Saade Vol. 2».

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