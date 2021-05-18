Евровидение-2021: лучшие выступления Швеции на конкурсе

Швеция принимает участие в международном конкурсе песни Евровидение еще с 1958 года. Лучшими результатами страны являются 6 первых мест! Но неужели только эти выступления Швеции удивили европейских зрителей? Узнайте прямо сейчас!

Loreen – «Euphoria» (2012, 1 место)



Лорин (полное имя ― Лорин Зинеб Нора Талхауи) родилась в 1983 году в Стокгольме. Она — шведская певица марокканско-берберского происхождения, победительница Евровидения-2012 в Баку (Азербайджан).

У Лорин был уникальный номер, поэтому американский битбоксер и танцор Осбен Йордан согласился танцевать йога-данс с ней. Также на сцене присутствовали три бэк-вокалистки. 24 мая состоялся полуфинал Евровидения-2012, в котором Швеция выступала под 11-м номером. Ничто не помешало ей выиграть полуфинал и пройти в финал. До финала Лорин вручили две из трёх наград: за номер и за текст песни.

В финале 26 мая Лорин одержала победу с 372 баллами, среди которых было 18 оценок по 12. Лишь Италия отличилась и не дала баллов. Во время евронедели Лорин посетила множество организаций, включая организацию по борьбе с запретом свободы слова, свободы женщин в Азербайджане и другие. С возвращением на родину Лорин исполнила две версии своей песни на площади в Стокгольме, где собрались тысячи встречающих ее людей.

Sanna Nielsen – «Undo» (2014, 3 место)



Санна Виктория Нильсен родилась в 1984 году в Брумёлла, Швеция.

Путь этой певицы на Евровидение был долог. В 2014 году она в седьмой раз пыталась покорить шведский национальный отборочный конкурс Melodifestivalen. Во втором полуфинале Санна исполнила композицию «Undo» и благодаря зрительской поддержке заняла одно из вакантных мест в финале. Набрав в финале 90 баллов от международного жюри и 122 от телезрителей, Санна победила в конкурсе и стала представителем Швеции на Евровидении-2014. При этом разрыв между Санной и Эйс Вайлдер, занявшей второе место с песней «Busy Doin’ Nothing», составлял всего два очка, несмотря на то, что Эйс выиграла в голосовании международного жюри. На Евровидении-2014, проходившем в Дании, Санна Нильсен заняла третье место.

В следующем году она была одной из ведущих Евровидения-2015 в шведских трансляциях, а также вела его шведский отбор — Melodifestivalen-2015 — вместе с Робином Паульссоном.

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Måns Zelmerlöw – «Heroes» (2015, 1 место)



Монс Петтер Альберт Сален Сельмерлёв родился в 1986 году в Сконе. Монс — шведский поп-певец, победитель конкурса песни Евровидение-2015.

В 2015 году Монс принял участие в национальном отборе Melodifestivalen с песней «Heroes», где победил, став представителем Швеции на Евровидении-2015. Певец прошел в финал из второго полуфинала, где занял 1 место с 217 баллами. 23 мая состоялся финал, где Монс занял первое место с 365 баллами. 12 августа 2015 года на премии Рокбьернен он также победил в двух номинациях: артист года и песня года («Heroes»).

14 декабря 2015 года Монс был выбран ведущим конкурса песни Евровидение-2016 совместно с Петрой Меде. Комментировал Евровидение-2017 на шведском телеканале SVT1.

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Eric Saade – «Popular» (2011, 3 место)



Эрик Халед Сааде родился в 1990 году в Каттарпе, Швеция. Эрик — шведский поп-певец, автор песен и телеведущий.

12 марта 2011 года Сааде одержал победу в национальном отборе Melodifestivalen и получил право представлять Швецию на Евровидении-2011 в Дюссельдорфе с песней «Popular». Во втором полуфинале Евровидения 12 мая Эрик стал победителем и прошёл в финал конкурса. В финале 14 мая он финишировал третьим, набрав 185 баллов. Это стало лучшим результатом Швеции с 1999 года, делая Эрика Сааде самым успешным представителем страны за последние 12 лет.

19 мая 2010 года Эрик выпустил свой первый студийный альбом под названием «Masquerade». 29 июня 2011 года был выпущен второй студийный альбом «Saade Vol. 1», а в ноябре того же года вышла вторая часть альбома — «Saade Vol. 2».

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