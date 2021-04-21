Швеция определилась с участником, который будет представлять страну на песенном конкурсе Евровидение-2021. Им стал исполнитель Tusse, который выступит с песней «Voices». Подробности — в материале!

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Tusse — известный в Швеции исполнитель, который стал популярным после участия в шоу «Sweden’s Got Talent» — аналоге украинского проекта «Україна має талант». Также он победил в проекте «Шведский идол» в 2019 году.

В арсенале Tusse уже есть несколько хитов: «My Soul Is Calling You», «A Better You» и другие. В 2020 году певец выпустил сингл «Innan du går» («Before You Go») полностью на шведском языке.

На песенном конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме Tusse выступит с песней «Voices».

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