Евровидение-2021: какие страны выступят в первом полуфинале
11.05.2021
Евровидение-2021 пройдет в Нидерландах 18―22 мая. Мы подготовили список стран – участниц первого полуфинала, который состоится уже 18 мая. Подробности – в материале.
В первом полуфинале выступят 16 участников в таком порядке:
- Литва: The Roop – «Discoteque»
- Словения: Ana Soklič – «Amen»
- Россия: Manizha – «Russian Woman»
- Швеция: Tusse – «Voices»
- Австралия: Montaigne – «Technicolour»
- Северная Македония: Vasil – «Here I Stand»
- Ирландия: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»
- Кипр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»
- Норвегия:TIX – «Fallen Angel»
- Хорватия: Albina – «Tick-Tock»
- Бельгия: Hooverphonic – «The Wrong Place»
- Израиль: Eden Alene – «Set Me Free»
- Румыния: ROXEN – «Amnesia»
- Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»
- Украина: Go_A – «SHUM»
- Мальта: Destiny – «Je Me Casse»
Напомним, 65-й песенный конкурс Евровидение-2021 состоится в Нидерландах 18−22 мая. Выступления артистов пройдут в два полуфинала, Украина выступит в первом.
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