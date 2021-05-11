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Евровидение-2021: какие страны выступят в первом полуфинале

11.05.2021

Евровидение-2021 пройдет в Нидерландах 18―22 мая. Мы подготовили список стран – участниц первого полуфинала, который состоится уже 18 мая. Подробности – в материале.

В первом полуфинале выступят 16 участников в таком порядке:

  1. Литва: The Roop – «Discoteque»
  2. Словения: Ana Soklič – «Amen»
  3. Россия: Manizha – «Russian Woman»
  4. Швеция: Tusse – «Voices»
  5. Австралия: Montaigne – «Technicolour»
  6. Северная Македония: Vasil – «Here I Stand»
  7. Ирландия: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»
  8. Кипр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»
  9. Норвегия:TIX – «Fallen Angel»
  10. Хорватия: Albina – «Tick-Tock»
  11. Бельгия: Hooverphonic – «The Wrong Place»
  12. Израиль: Eden Alene – «Set Me Free»
  13. Румыния: ROXEN – «Amnesia»
  14. Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»
  15. Украина: Go_A – «SHUM»
  16. Мальта: Destiny – «Je Me Casse»

Напомним, 65-й песенный конкурс Евровидение-2021 состоится в Нидерландах 18−22 мая. Выступления артистов пройдут в два полуфинала, Украина выступит в первом.

Больше по теме: На диджитал-страницах СТБ стартовал спецпроект о конкурсе Евровидение с Владимиром Бирюковым

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