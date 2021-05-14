Конкурсанти Євробачення про пісню «Шум»: «Україно, вам є чим пишатися»

До старту 65-го пісенного конкурсу Євробачення залишилося менше тижня. Уже 18 травня в ефірах телеканалів СТБ та UΛ: Перший ми побачимо перший півфінал, у якому поШУМить представник України, переможець Національного відбору-2020 гурт Gо_А. До початку грандіозного шоу на диджитальних сторінках телеканалу СТБ стартував спецпроєкт про конкурс Євробачення. Його ведучим став теле- і радіожурналіст, який більше 12 років висвітлює конкурс, Володимир Бірюков.

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У четвертому випуску Володимир вийшов на зв’язок з іншими учасниками пісенного конкурсу Євробачення-2021 та розпитав у них про враження від пісні «Шум» українського представника, гурту Gо_А. Чи зацінила Європа пісню повністю українською мовою з народними мотивами нашої країни? Чи змогли вони зрозуміти основну ідею пісні? І хто з представників інших країн ще з минулого року став фанатом вокальних здібностей Каті Павленко?

Anxhela Peristeri – Албанія

Україна, як завжди, має чудову пісню. «Шум» – крута пісня з унікальним звучанням.

Hooverphonic – Бельгія

Мені подобається, що все більше країн використовують свою унікальну культуру в піснях. Україна – чудовий приклад цього.

Stefania – Греція

Не можу дочекатися початку Євробачення – буде весело, ми цього потребуємо. Мені подобається Go_А та пісня «Шум». Бо вона дуже унікальна, вона звучить інакше від інших.

Eden Alene – Ізраїль

Я вважаю, що «Шум» – крута пісня. І я рада, що Go_А дали цього року другий шанс, бо я дуже хотіла з ними зустрітись. Усі українці та телеканал СТБ, ви можете пишатися своїми представниками, адже вони чудові!

Daði og Gagnamagnið – Ісландія

Чесно, моя улюблена пісня цього Євробачення, за винятком моєї, – пісня України. Я фан гурту Go_А, і «Шум» – дуже крута пісня. Мені також подобалася торішня пісня, я про це казав, мабуть, у кожному своєму інтерв’ю. Україно, люблю!

Elena Tsagrinou – Кіпр

Це одна з моїх найулюбленіших пісень – мені подобається стиль Go_A. Подобається мікс фольклорної та електронної музики. Бажаю удачі Україні!

Samanta Tina – Латвія

Мені завжди подобалася музика України. Я відчуваю в ній щось моє. «Шум» – це традиційна музика, а ваші артисти дуже сильні, з потужним вокалом. Мені імпонує, що в пісні залишили свою культуру. Відчуваєш, що це Україна. Вам є чим пишатися.

THE ROOP – Литва

Ми були раді почути, що Go_А представлятимуть Україну знову. Вони чудово презентували себе торік. Це можливість для нас зустрітися з ними в Роттердамі. І насолодитися енергією, яку несе ця пісня.

Destiny – Мальта

«Шум» – цікава пісня. Мені подобається, що гурт поєднав традиційні мелодії із сучасними бітами.

RAFAŁ – Польща

Не хочу бути суддею й казати: «ця пісня хороша, а ця погана». Я бачив кліп і слухав пісню Go_А – мені сподобалося. Євробачення – це велике ком’юніті артистів. Тому я хочу підтримати вашого артиста, зустріти його та подякувати за можливість бути тут разом. Найважливіша мета зараз – зробити чудове шоу, щоб у кожного все добре пройшло на сцені в прямому ефірі. І я схрещую пальці за шоу України.

Senhit – Сан-Маріно

Мені подобається пісня від України. Вона етнічна, дуже енергійна та потужна. І мені дуже цікаво, яке шоу гурт влаштує на сцені Роттердаму.

Gjon’s Tears – Швейцарія

Мені подобається Go_A. Мені подобається їхня музика. Коли ти приїжджаєш із піснею своєю мовою, ти несеш свою історію в мультикультурному плані. Певен, це має так багато сенсу для Європи. Особиста історія виокремлює тебе з-поміж інших. Я радий, що ви їдете з українською піснею, це круто!

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Tusse – Швеція

Я хотів би більше знати про те, що означає текст пісні. Але ми під неї відривалися у Швеції, вона дуже весела.

Наталія Гордієнко – Молдова

Чудова пісня та неймовірна команда. Можу сказати, що я фанат цієї групи. Дуже крутий стейджмент. Бажаю вам пройти у фінал, бажаю нам пройти у фінал – і далі підтримуватимемо одне одного вже у фіналі.

Efendi – Азербайджан

Надзвичайна пісня. Мені подобаються народні мотиви в ній, тембр виконавиці. Я вже чекаю не дочекаюся, коли почую це наживо й отримаю цю енергію від солістки. У ній її просто в неймовірній кількості. І це відчувається.

Benny Cristo – Чехія

Я бачив кліп на цю пісню, мені подобається така апокаліптична тематика. Мені сподобалося, що пісня має декілька жанрів: фолк-музика і музика нової ери з бітами. І ця комбінація спрацювала. Така цікава ідея! Це точно буде масштабно і вибухово. Тож я чекаю на це.

Barbara Pravi – Франція

Я вважаю, «Шум» – дуже епічна пісня. Коли я чую таку пісню, мені кортить побачити, як вона звучатиме на сцені. Катя настільки професійно співає – я так не вмію! Це буде вау-виступ, бо з такою потужною піснею на сцені має статись справжній вибух.

Дивіться повний випуск спецпроєкту з конкурсантами Євробачення-2021 про пісню «Шум» на всіх диджитал-майданчиках СТБ.

Слідкуйте за спецпроєктом телеканалу СТБ про конкурс Євробачення щодня о 13:00 з 11 по 23 травня на всіх офіційних сторінках СТБ: сайт, інстаграм, фейсбук та ютуб. І не пропустіть 18, 20 і 22 травня о 22:00 грандіозний пісенний конкурс Євробачення в ефірах телеканалів СТБ та UΛ: Перший. В ефірі СТБ уже за доброю традицією трансляцію конкурсу коментуватиме Сергій Притула.

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