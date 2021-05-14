Конкурсанты Евровидения о песне «Шум»: «Украина, вам есть чем гордиться»

До старта 65-го песенного конкурса Евровидение осталось меньше недели. Уже 18 мая в эфирах телеканалов СТБ и UΛ: Перший мы увидим первый полуфинал, в котором поШУМят представители от Украины, победители Национального отбора 2020 группа Gо_А. К началу грандиозного шоу на диджитальных страницах телеканала СТБ стартовал спецпроект о конкурсе Евровидение. Его ведущим стал теле- и радиожурналист, который более 12 лет освещает конкурс, Владимир Бирюков.

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В четвертом выпуске Владимир вышел на связь с другими участниками песенного конкурса Евровидение-2021 и расспросил их о впечатлении от песни «Шум» украинского представителя, группы Gо_А. Заценила ли Европа полностью украиноязычную песню с народными мотивами нашей страны? Смогли ли они понять ее основную идею? И кто из представителей других стран еще с прошлого года стал фанатом вокальных способностей Кати?

Anxhela Peristeri — Албания

Украина, как всегда, имеет замечательную песню. «Шум» — крутая песня с уникальным звучанием.

Hooverphonic — Бельгия

Мне нравится, что все больше стран используют свою уникальную культуру в песнях. Украина — прекрасный пример этому.

Stefania — Греция

Не могу дождаться начала Евровидения — будет весело, мы в этом нуждаемся. Мне нравится Go_А и песня «Шум». Потому что она уникальна, она звучит иначе.

Eden Alene — Израиль

Я считаю, что «Шум» — крутая песня. И я рада, что Go_А дали в этом году второй шанс, я очень хотела с ними встретиться. Все украинцы и телеканал СТБ, вы можете гордиться своими представителями, ведь они замечательные!

Daði og Gagnamagnið — Исландия

Честно, моя любимая песня этого Евровидения, за исключением моей песни, — это композиция от Украины. Я фан группы Go_А, и «Шум» — очень крутая песня. Мне также нравилась прошлогодняя песня, я об этом говорил, пожалуй, в каждом своем интервью. Украина, люблю!

Elena Tsagrinou — Кипр

Это одна из моих самых любимых песен — мне нравится стиль Go_A. Нравится микс фольклорной и электронной музыки. Желаю удачи Украине!

Samanta Tina — Латвия

Мне всегда нравилась музыка Украины. Я чувствую в ней что-то мое. «Шум» — это традиционная музыка, а ваши артисты очень сильные, с мощным вокалом. Мне импонирует, что в песне оставили свою культуру. Чувствуешь, что это Украина. Вам есть чем гордиться.

THE ROOP — Литва

Мы были рады услышать, что Go_А будет представлять Украину снова. Они прекрасно презентовали себя в прошлом году. Это возможность для нас встретиться с ними в Роттердаме. И насладиться энергией, которую несет эта песня.

Destiny — Мальта

«Шум» — интересна песня. Мне нравится, что группа соединила традиционные мелодии с современными битами.

RAFAŁ — Польша

Не хочу быть судьей и говорить: «эта песня хорошая, а эта плохая». Я видел клип и слушал песню Go_А — мне понравилось. Евровидение — это большое комьюнити артистов. Поэтому я хочу поддержать вашего артиста, встретить его и поблагодарить за возможность быть здесь вместе. Важнейшая цель сейчас — сделать отличное шоу, чтобы у каждого все хорошо прошло на сцене в прямом эфире. И я скрещиваю пальцы за шоу Украины.

Senhit — Сан-Марино

Мне нравится песня от Украины. Она этническая, очень энергичная и мощная. И мне интересно, какое шоу группа устроит на сцене Роттердама.

Gjon’s Tears — Швейцария

Мне нравится Go_A. Мне нравится их музыка. Когда ты приезжаешь с песней своим языком, ты несешь свою историю в мультикультурном плане. Уверен, это много значит для Европы. Личная история выделяет тебя среди других. Я рад, что вы едете с украинской песней, это круто!

Tusse — Швеция

Я хотел бы больше знать о том, что означает текст песни. Но мы под нее отрывались в Швеции, она очень веселая.

Наталья Гордиенко — Молдова

Замечательная песня и невероятная команда. Могу сказать, что я фанат этой группы. Очень крутой стейджмент. Желаю вам пройти в финал, желаю нам пройти в финал – и дальше поддерживать друг друга уже в финале.

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Efendi — Азербайджан

Чрезвычайная песня. Мне нравятся народные мотивы в ней, тембр исполнительницы. Я уже жду не дождусь, когда услышу это вживую и получу эту энергию от солистки. В ней ее просто в невероятном количестве. И это чувствуется.

Benny Cristo — Чехия

Я видел клип на эту песню, мне нравится такая апокалиптическая тематика. Мне понравилось, что песня имеет несколько жанров: фолк-музыка и музыка новой эры с битами. И эта комбинация сработала. Такая интересная идея! Это точно будет масштабно и взрывообразно. Поэтому я жду этого.

Barbara Pravi — Франция

Я считаю, «Шум» — очень эпическая песня. Когда я слышу такую ​​песню, мне хочется увидеть, как она будет звучать на сцене. Катя настолько профессионально поет — я так не умею! Это будет вау-выступление, потому что с такой мощной песней на сцене должен произойти настоящий взрыв.

Смотрите полный выпуск спецпроекта с конкурсантами Евровидения-2021 о песне «Шум» на всех диджитал-площадках СТБ:

Следите за спецпроектом телеканала СТБ о конкурсе Евровидение ежедневно в 13:00 с 11 по 23 мая на всех официальных страницах СТБ: сайт, инстаграм, фейсбук и ютуб. И не пропустите 18, 20 и 22 мая в 22:00 грандиозный песенный конкурс Евровидение в эфирах телеканалов СТБ и UΛ: Перший. В эфире СТБ уже по доброй традиции трансляцию конкурса будет комментировать Сергей Притула.

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