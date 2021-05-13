До старта 65-го песенного конкурса Евровидение осталось меньше недели. Уже 18 мая в эфирах телеканалов СТБ и UΛ: Перший мы увидим первый полуфинал, в котором поШУМят представители Украины, победители Национального отбора-2020 группа Gо_А. К началу грандиозного шоу на диджитальных страницах телеканала СТБ стартовал спецпроект о конкурсе Евровидение. Его ведущим стал теле- и радиожурналист, который более 12 лет освещает международный песенный конкурс, Владимир Бирюков.

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В третьем выпуске Владимир заглянул за кулисы создания резервного видео группы Gо_А и пообщался с постановщиками Константином Томильченко и Александром Братковским об идее номера, сложностях, которые возникали во время съемок, и почему в выступлении решили добавить танцоров. А после ― со стилистом Дмитрием Курятой, который создал образы для группы Gо_А в прошлом году и работает с ними и сейчас. Владимир рассмотрел костюмы каждого из участников группы на Евровидение-2021 и расспросил стилиста, что вдохновило на создание столь современных нарядов с украинскими мотивами.

Константин Томильченко и Александр Братковский

Об идее номера

Константин: В основе номера — пробуждение. Его можно как угодно интерпретировать: приход весны, просыпаемся после сна, пробуждение нового мира. Хочется говорить об этом. В нашем мире, какой он сейчас, хочется проснуться. Проснуться и увидеть новые лица, новых людей, новый мир. Народная песня, которая стала основой нашей, — это песня о приходе весны. Там заложена именно эта идея — достучаться до людей и сказать, что пришла весна, пришел новый мир.

Об отличиях резервного видео от выступления на сцене в Роттердаме

Александр: Резервное видео от выступления максимально не будет отличаться. Основа и хореография останутся такими же. Визуальные эффекты и графика, возможно, дополняться и улучшаться.

О танцорах на сцене

Константин: На ​​сцене могут находиться 6 человек, а в группе — всего 4 человека. Поэтому мы без колебаний интегрировали еще двух. Для нашей идеи нам нужны были люди, чтобы осуществить определенный обряд на сцене. И мы нашли двух танцовщиков, которые помогают нам в этом. Хореограф Максим Пекний поставил нам хореографию, и получилось все гармонично и с группой, и с композицией, и с идеей.

О локации для съемок резервного видео

Константин: One location — это уникальная история. Немного студий в мире могут таким похвастаться. Это специальное пространство, куб, в котором сейчас снимают кино и активно используют в съемках клипов. Он создает объем. И мы максимально старались использовать те возможности, которые в принципе здесь есть.

О технических ограничениях декорации

Декорацию хотелось бы сделать немного больше. Мы хотели, чтобы камера снимала внутри нее. Но мы не можем себе этого позволить, потому что декорация лимитированная — по весу она не проходит. Поэтому ее размер мы не можем сделать больше.

Дмитрий Курята: «Пропустить такой шикарный образ «порвем зеленую шубу» я не мог»

Об образе группы Gо_А на Евровидении-2021

Я вдохновлялся песней. Мне запал в голове первый вариант, который всем известен и не адаптирован к формату Евровидения. Мне понравилась энергетика песни. Всегда, когда я слушаю музыку, у меня возникает визуальный ряд и ассоциации с ней. Это не обязательно костюмы — это могут быть картинки, никак не связанные с одеждой. Когда уже вырисовалась концепция, как мы хотим видеть этот номер, я нарисовал один вариант эскизов. Но были какие-то сомнения. У постановщиков была одна история в голове, вторая — у меня, третья — у артистов. Поэтому мы почти кардинально изменили концепцию номера с точки зрения костюмов. Я нарисовал еще один вариант эскизов, и нам всем он понравился. Собственно, его мы и воплотили в жизнь.

Хотя текст песни изменился, но пропустить такой шикарный образ «порвем зеленую шубу» я не мог. Поэтому шубы в тексте нет, а у нас она есть. Но нынешняя шуба является не только по тексту песни. В карпатском народном костюме есть такое понятие, как «гуня» — это такая лохматая форма меха. Очень-очень тонко мы используем народные элементы, так, чтобы их никто не увидел. Чем больше подтекстов и наслоений ты делаешь ― пусть внутренних, о которых не обязательно говорить вслух, ― тем более глубокий и яркий получается образ.

Также очень интересный элемент, который мы будем использовать, — это работа украинского дизайнера, который работает с металлом. В прошлом году мы также с ней работали. Ее зовут Елена Романова. Он придает больше дерзости образу Кати. Когда она надела этот элемент — сразу все стало на свои места.

Для ребят, даже не буду обманывать, я вдохновлялся именно первым клипом. Для каждого парня проработан костюм согласно телосложения. У каждого своя индивидуальная форма.

О создании костюмов на Евровидение-2021

Фактически создание самых костюмов ― я сейчас не говорю о разработке концепции и эскизов ― мы сделали за неделю. Причем в условиях того, что последние четыре дня был карантин. То есть закрыты магазины, когда ничего невозможно было достать. Но мы получили.

О создании прошлогодних образов группы Go_А

С группой Go_А я уже работал. Я создавал их образы на финал и полуфинал в прошлом году на Нацотбор. И мне повезло сейчас снова создать им новые образы.

Костюм, который мы создали для номера «Соловей», мне самому очень понравился. Это был интересный путь от эскиза до создания формы. То, что получилось, отличается от того, что было предварительно нарисовано, ведь примерки и сама постановка добавляют свои коррективы. Но прошлогодний образ был довольно удачным. Катю многие из ее фанатов начали рисовать именно в этом образе — мне это было очень приятно.

С коллективом Gо_А, с Катей, ребятами очень легко работать, потому что они реально доверяют. Тогда и ты окрыленный, чтобы сделать костюм еще лучшим и удивить их. А когда ты работаешь под четким контролем и согласовываешь даже маленькие детали, ты себя чувствуешь только исполнителем. А хочется чувствовать себя творцом номера.

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О работе с артистами на Нацотборе на Евровидение (СТБ) и победителями отбора

С момента, как телеканал СТБ проводит Национальный отбор, я работаю на отборе со всеми артистам, которые хотят сотрудничать, которым хотелось бы попробовать что-то новое. И помогаю артистам, которые еще не имеют возможности создавать для себя костюмы.

На большом Евровидении я работал с Джамалой. И хотя на основном выступлении она была не в моем костюме, но я был с ней в Стокгольме. Также я работал с представителями Беларуси NAVI BAND и полностью их сопровождал.

Смотрите полный выпуск спецпроекта с Константином Томильченко, Александром Братковским и Дмитрием Курятой на всех диджитал-площадках СТБ.

Следите за спецпроектом телеканала СТБ о конкурсе Евровидение ежедневно в 13:00 с 11 по 23 мая на всех официальных страницах СТБ: сайт, инстаграм, фейсбук и ютуб. И не пропустите 18, 20 и 22 мая в 22:00 грандиозный песенный конкурс Евровидение в эфирах телеканалов СТБ и UΛ: Перший. В эфире СТБ уже по доброй традиции трансляцию конкурса будет комментировать Сергей Притула.

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