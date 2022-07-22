Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Світові лідери підтримують українців у боротьбі зі злом сюжет від 22.07.2022 | Все буде добре

Video: Неймовірна правда про українців: світові лідери підтримують українців у боротьбі зі злом
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Випуск від 22.07.2022 | 22.07.2022 | Неймовірна правда про українців
Війна 2022 в Україні приголомшила весь світ: хтось вирішив зберегти нейтралітет, а можновладці цивілізованого світу стали на бік українців, які захищають свою землю. Які країни та їхні лідери стали вірними союзниками та друзями України? Хто відвідав Київ попри небезпеку ракетних обстрілів? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 22.07.2022 на СТБ!
Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски