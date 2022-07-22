Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Мировые лидеры поддерживают украинцев в борьбе со злом сюжет от 22.07.2022 | Все буде добре

Выпуск от 22.07.2022 | 22.07.2022 | Неймовірна правда про українців

Война 2022 года в Украине потрясла весь мир: кто-то решил сохранить нейтралитет, а лидеры цивилизованного мира встали на сторону украинцев, которые защищают свою землю. Какие страны и их лидеры стали верными союзниками и друзьями Украины? Кто посетил Киев, несмотря на опасность ракетных обстрелов? Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 22.07.2022 на СТБ!

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