Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Концерти на лінії фронту сюжет від 12.08.2022 | Все буде добре

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Video: Неймовірна правда про українців: концерти на лінії фронту

Дивитись онлайн випуск рубрики "Неймовірна правда про українців" у програмі Все Буде Добре Концерти на лінії фронту від 12.08.2022 на сайті СТБ
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Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 12.08.2022 на сайті СТБ! Раніше українські зірки співали у вишуканих залах, палацах і на стадіонах, проте тепер все змінилося. Зараз наші знаменитості співають на передовій і піднімають бойовий дух нашим захисникам і захисницям. Не пропустіть історії про зірок, які їздять на лінію фронту підтримувати наших бійців – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 12.08.2022.

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