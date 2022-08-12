Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Концерти на лінії фронту сюжет від 12.08.2022 | Все буде добре

Video: Неймовірна правда про українців: концерти на лінії фронту
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Випуск від 12.08.2022 | 12.08.2022 | Неймовірна правда про українців
Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 12.08.2022 на сайті СТБ! Раніше українські зірки співали у вишуканих залах, палацах і на стадіонах, проте тепер все змінилося. Зараз наші знаменитості співають на передовій і піднімають бойовий дух нашим захисникам і захисницям. Не пропустіть історії про зірок, які їздять на лінію фронту підтримувати наших бійців – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 12.08.2022.
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