Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Концерты на линии фронта сюжет от 12.08.2022 | Все буде добре

Выпуск от 12.08.2022 | 12.08.2022 | Неймовірна правда про українців

Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 12.08.2022 на сайте СТБ! Раньше украинские звезды пели в изысканных залах, дворцах и стадионах, но теперь все изменилось. Сейчас наши знаменитости поют на передовой и поднимают боевой дух нашим защитникам и защитницам. Не упустите истории о звездах, которые ездят на линию фронта поддерживать наших бойцов – смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 12.08.2022.

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Интервью с Павлом Зибровым