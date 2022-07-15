Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Неймовірна правда про українців: як зірки підтримують Україну? сюжет від 15.07.2022 | Все буде добре

Video: Неймовірна правда про українців: як зірки підтримують Україну?
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Выпуск Випуск від 15.07.2022 | 15.07.2022 | Неймовірна правда про українців
Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 15.07.2022 на сайті СТБ! В Україну вже повернулося близько 2,5 мільйонів українців, які були змушені виїхати на початку війни. Хочете дізнатися, як українці наближають нашу перемогу? Як українські зірки допомагають ЗСУ? І як світові артисти підтримують Україну? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 15.07.2022.
Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски