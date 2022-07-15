Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Как звезды поддерживают Украину? сюжет от 15.07.2022 | Все буде добре

Выпуск Випуск від 15.07.2022 | 15.07.2022 | Неймовірна правда про українців

Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 15.07.2022 на сайте СТБ! В Украину уже вернулось около 2,5 миллионов украинцев, которые были вынуждены уехать в начале войны. Хотите узнать, как украинцы приближают нашу победу? Как украинские звезды помогают ВСУ? И как мировые артисты поддерживают Украину? Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 15.07.2022.

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Почему украинский патриотизм важен?