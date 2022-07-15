Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Ексклюзивне інтерв’ю з Машею Єфросініною  сюжет від 15.07.2022 | Все буде добре

Video: Неймовірна правда про українців: ексклюзивне інтерв’ю з Машею Єфросініною
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Выпуск Випуск від 15.07.2022 | 15.07.2022 | Неймовірна правда про українців
Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 15.07.2022 на сайті СТБ! Маша Єфросініна з перших днів повномасштабної війни робить неймовірні речі. Ціль одна – допомога тим, кому вона потрібна. У проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 15.07.2022 Надія Матвєєва особисто поспілкується з Машею Єфросініною та дізнається, чим вона живе вже майже 5 місяців.
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