Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Эксклюзивное интервью с Машей Ефросининой сюжет от 15.07.2022 | Все буде добре

Video: Неймовірна правда про українців: эксклюзивное интервью с Машей Ефросининой
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Выпуск Випуск від 15.07.2022 | 15.07.2022 | Неймовірна правда про українців
Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 15.07.2022 на сайте СТБ! Маша Ефросинина с первых дней полномасштабной войны делает невероятные вещи. Цель одна – помощь тем, кому она нужна. В проекте Все буде добре. Надежда Матвеева лично пообщается с Машей Ефросининой и узнает, чем она живет уже почти 5 месяцев.
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