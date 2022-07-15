Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Відчуття провини та звинувачення інших сюжет від 15.07.2022 | Все буде добре

Выпуск Випуск від 15.07.2022 | 15.07.2022 | Неймовірна правда про українців

Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 15.07.2022 на сайті СТБ! В Україні почалося масове звинувачення себе. Одні люди звинувачують себе в тому, що намагаються жити звичайним життям. Інші – через те, що виїхали за кордон. Треті взагалі докоряють собі через те, що допомагають, але якось мало. Проте є й ті, які засуджують не себе, а інших. Як позбутися відчуття провини та перестати звинувачувати інших? Дивіться онлайн у проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 15.07.2022.

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