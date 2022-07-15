Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Чувство вины и обвинение других сюжет от 15.07.2022 | Все буде добре

Выпуск Випуск від 15.07.2022 | 15.07.2022 | Неймовірна правда про українців

Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 15.07.2022 на сайте СТБ! В Украине началось массовое обвинение. Одни люди обвиняют себя в том, что пытаются жить обычной жизнью. Другие – потому, что уехали за границу. Третьи вообще упрекают себя в том, что помогают, но как-то мало. Но есть и те, кто осуждает не себя, а других. Как избавиться от чувства вины и перестать винить других? Смотрите онлайн в проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 15.07.2022.

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