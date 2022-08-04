Ми з України: Сергей из Мариуполя выбрался живым из Азовстали| Все буде добре

Ми з України: Сергей из Мариуполя выбрался живым из Азовстали

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» вы познакомитесь с Сергеем из Мариуполя. С самого начала полномасштабного вторжения он был в укрытии Азовстали. Когда ситуация начала ухудшаться, не хватало воды, пищи и лекарства, он решился самостоятельно выбраться из Азовстали! Как это было? Узнайте прямо сейчас в материале STB.UA.

«Я проработал почти 40 лет в Азовстали. А моя жена – 20 лет», – вспоминает Сергей.

Поэтому, когда пришла война, мужчина с семьей спрятались именно на родном заводе.

«Когда мы пришли, уже было около 40 человек. Нам готовила есть Наталья. Но когда кончилась еда, нам привезли ее украинские военные. Они отдавали нам последнее…»

Благодаря украинским воинам люди продержались еще три недели.

«Начались серьезные обстрелы. Снаряд попал под станцию, и свет выключился. После этого реактивность прилетов увеличилась – нас начали обстреливать каждый день… Я понимал, что нужно бежать. А так как я очень хорошо знаю Азовсталь, вся ответственность лежала на мне».

Сергей взял с собой всех тех, кто отважился рискнуть. Поэтому, привлекшись поддержкой сына Саши, Сергей вывел людей из ада. Это была очень тяжелая дорога, но когда за сутки люди покинули завод, россияне устроили им горячую встречу.

«Началось сражение. Над нашими головами свистели пули. Выручило то, что на выходе из цеха был густой туман».

Поэтому в дальнейшем, чтобы не подвергать людей опасности, Саша и Сергей шли вперед и осматривали дорогу.

«Мы рисковали очень сильно. Судьба нас уберегла. Через три дня я с сыном вывели людей из Мариуполя. Наши военные помогли сесть в машину. Первое, что я сделал, выйдя из автобуса в Запорожье, – опустился на колени и просто поцеловал асфальт. Я скучаю по своему городу, я не могу без него жить… Мы должны спасти нашу страну от этой орды! Мы выстоим!»

Больше по теме: Ми з України: Акушерка из Мариуполя полтора месяца принимала роды под бомбардировками

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ