«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 14 июля?

Сегодня, 14 июля, в 23:10 выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Дмитрий Карпачев ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Телеканал СТБ продолжает оказывать необходимую психологическую поддержку. Подробности нового выпуска ― в анонсе STB.UA.

Сегодня, 14 июля, выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога», в котором обсудят такие темы:

Что делать, если в каждом встречном видишь врага?

Как объединить разъединенную войной семью?

Не пропустите сегодня в 23:10 новый выпуск рубрики «Допомога психолога» в эфире телеканала СТБ!

Напомним, что участником программы может стать любой зритель или зрительница, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью.

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