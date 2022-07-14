«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 14 липня?

Сьогодні, 14 липня, о 23:10 вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психолог Дмитро Карпачов відповість на найактуальніші питання українців під час війни. Телеканал СТБ продовжує надавати необхідну психологічну підтримку українцям. Подробиці нового випуску — в анонсі STB.UA.

Сьогодні, 14 липня, вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога», де обговорять такі теми:

Що робити, коли в кожному зустрічному бачиш ворога?

Як об’єднати роз’єднану війною родину?

Не пропустіть сьогодні о 23:10 новий випуск рубрики «Допомога психолога» в ефірі телеканалу СТБ!

Нагадаємо, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу.

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