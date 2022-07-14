Что делать, когда в каждом встречном видишь врага, рассказал Дмитрий Карпачев

Нервное напряжение ежедневно растет. Украинцы просыпаются от звуков сирен. Но очень важно оставаться сильными и физически и ментально. Психологи СТБ помогают решить проблемы, которые сейчас актуальны, и оказывают необходимую поддержку в рубрике «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». Что делать, когда в каждом встречном видишь врага, рассказал Дмитрий Карпачев. Детальнее — читайте в материале STB.UA.

Иногда справиться с чрезмерными переживаниями самостоятельно невозможно. Наш мозг способен добавлять много несуществующих моментов, влияющих на оценку мира. Особенно сейчас, когда нервное напряжение растет, а психологическое состояние украинцев совершенно разное. Но чтобы не подозревать каждого в предательстве и диверсиях, важно работать со своим восприятием реальности. Что делать, чтобы не видеть врага во встречных людях?

Увидев подозрительное поведение, спрашивайте себя: может ли так себя вести обычный человек?

Спросите себя, есть ли рядом интересные для врага объекты: склад, завод и т.д.

Чтобы отвлечься от навязчивых мыслей, загрузите себя увлекающими вас делами.

Чрезмерная тревожность часто возникает из-за истощения нервной системы, поэтому побольше отдыхайте.

Ищите вокруг не предательство и негатив, а поддержку и позитив.

Чаще общайтесь с людьми, которым вы доверяете.

«Дело в том, на чем мы фокусируем внимание. Если постоянно искать диверсантов, предательство, мы их найдем. Надо поддерживать себя. Чаще общайтесь с людьми, в которых вы уверены. Так вы будете понимать, что рядом нет диверсантов. Наоборот, есть люди, которые находятся на вашей стороне. Важно не ухудшать свое состояние», – говорит Дмитрий Карпачев.

Если у вас из-за тревоги дрожат руки, скачет давление и т.д. — это может свидетельствовать о маниакальном состоянии.

Если вам более 3 месяцев не удается избавиться от навязчивых мыслей, обратитесь к психологу или психотерапевту.

В моменты особого напряжения и тревожных мыслей, переключайте внимание на другое: занимайтесь английским, читайте, слушайте музыку и т.д.

Участником программы может стать любой зритель или зрительница, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

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