Проекты
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Все проекты
ua
Все буде добре

Что делать, когда в каждом встречном видишь врага, рассказал Дмитрий Карпачев

14.07.2022

Нервное напряжение ежедневно растет. Украинцы просыпаются от звуков сирен. Но очень важно оставаться сильными и физически и ментально. Психологи СТБ помогают решить проблемы, которые сейчас актуальны, и оказывают необходимую поддержку в рубрике «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». Что делать, когда в каждом встречном видишь врага, рассказал Дмитрий Карпачев. Детальнее — читайте в материале STB.UA.

Что делать, когда в каждом встречном видишь врага

Иногда справиться с чрезмерными переживаниями самостоятельно невозможно. Наш мозг способен добавлять много несуществующих моментов, влияющих на оценку мира. Особенно сейчас, когда нервное напряжение растет, а психологическое состояние украинцев совершенно разное. Но чтобы не подозревать каждого в предательстве и диверсиях, важно работать со своим восприятием реальности. Что делать, чтобы не видеть врага во встречных людях?

  • Увидев подозрительное поведение, спрашивайте себя: может ли так себя вести обычный человек?
  • Спросите себя, есть ли рядом интересные для врага объекты: склад, завод и т.д.
  • Чтобы отвлечься от навязчивых мыслей, загрузите себя увлекающими вас делами.
  • Чрезмерная тревожность часто возникает из-за истощения нервной системы, поэтому побольше отдыхайте.
  • Ищите вокруг не предательство и негатив, а поддержку и позитив.
  •  Чаще общайтесь с людьми, которым вы доверяете.

«Дело в том, на чем мы фокусируем внимание. Если постоянно искать диверсантов, предательство, мы их найдем. Надо поддерживать себя. Чаще общайтесь с людьми, в которых вы уверены. Так вы будете понимать, что рядом нет диверсантов. Наоборот, есть люди, которые находятся на вашей стороне. Важно не ухудшать свое состояние», – говорит Дмитрий Карпачев.

  • Если у вас из-за тревоги дрожат руки, скачет давление и т.д. — это может свидетельствовать о маниакальном состоянии.
  • Если вам более 3 месяцев не удается избавиться от навязчивых мыслей, обратитесь к психологу или психотерапевту.
  • В моменты особого напряжения и тревожных мыслей, переключайте внимание на другое: занимайтесь английским, читайте, слушайте музыку и т.д.

Участником программы может стать любой зритель или зрительница, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Что делать, когда в каждом встречном видишь врага
Все буде добре

Ми з України: воспитательница черниговского интерната спасла 30 воспитанников

 Что делать, когда в каждом встречном видишь врага
Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 14 июля?

 Что делать, когда в каждом встречном видишь врага
Все буде добре

Как пережить потерю друзей на войне, рекомендации психолога Андрея Жельветро

 Что делать, когда в каждом встречном видишь врага
Все буде добре

Ми з України: студент из Харькова спасал людей в метро

 допомога психолога андрей жельветро
Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 13 июля?

 Что делать, когда в каждом встречном видишь врага
Все буде добре

Как отказаться от ценностей, на которых вырос, но сейчас их перечеркнула война?
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить