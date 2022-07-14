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Все буде добре

Що робити, коли в кожному зустрічному бачиш ворога, розповів Дмитро Карпачов

14.07.2022

Нервова напруга щодня зростає. Українці прокидаються від звуків сирен. Та дуже важливо залишатися сильними і фізично, і ментально. Психологи СТБ допомагають вирішити проблеми, які зараз є актуальними, і надають необхідну підтримку у рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». Що робити, коли в кожному зустрічному бачиш ворога, розповів Дмитро Карпачов. Детальніше — читайте в матеріалі STB.UA.

Що робити, коли в кожному зустрічному бачиш ворога

Інколи впоратися з надмірними переживаннями самостійно неможливо. Наш мозок здатний додавати багато неіснуючих моментів, які впливають на оцінку світу. Особливо зараз, коли нервова напруга зростає, а психологічний стан українців абсолютно різний. Та аби не підозрювати кожного у зраді і диверсіях, важливо працювати зі своїм сприйняттям реальності. Що робити, аби не бачити ворога у зустрічних людях? 

  • Побачивши підозрілу поведінку, запитуйте себе: а чи може так поводитися звичайна людина?
  • Спитайте себе, чи є поряд цікаві для ворога об’єкти: склад, завод тощо.
  • Аби відволіктися від нав’язливих думок, завантажте себе справами, які вас захоплюють.
  • Надмірна тривожність часто виникає через виснаження нервової системи, тому — побільше відпочивайте.
  • Шукайте навколо не зраду і негатив, а підтримку і позитив.
  •  Частіше спілкуйтеся з людьми, яким довіряєте.

«Справа в тім, на чому ми фокусуємо увагу. Якщо постійно шукати диверсантів, зраду, — ми її знайдемо. Треба підтримувати себе. Частіше спілкуйтеся з людьми, в яких ви впевнені. Так ви будете розуміти, що поряд немає диверсантів. Навпаки, є люди, які на вашому боці. Важливо не погіршувати свій стан», — каже Дмитро Карпачов.  

  • Якщо у вас через тревогу тремтять руки, скаче тиск тощо — це може свідчити про маніакальний стан. 
  • Якщо вам понад 3 місяці не вдається позбутися нав’язливих думок, зверніться до психолога або психотерапевта. 
  • У моменти особливої напруги і тривожних думок, перемикайте увагу на інше: займайтеся англійською, читайте, слухайте музику тощо.

Учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

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