«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 12 июля?

Телеканал СТБ продолжает разбирать актуальные социальные вопросы. Сейчас крайне необходима психологическая поддержка украинцам. Для ее обеспечения, ежедневно выходит программа «Допомога психолога» дайджеста «Все буде добре». Сегодня, 12 июля, психолог Светлана Арефния ответит на волнующие украинцев вопросы во время войны. Не пропустите в 23:10 новый выпуск на СТБ. Подробности ― в анонсе STB.UA.

Сегодня, 12 июля, выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога», в котором обсудят такие темы:

Что делать, чтобы забота о подростке во время войны не превратилась в гиперопеку?

Как не переносить чувства, которые вы испытываете к врагу, на близкого человека?

Как отказаться от ценностей, на которых ты вырос, но сейчас их перечеркнула война?

Не пропустите сегодня в 23:10 новый выпуск рубрики «Допомога психолога» в эфире телеканала СТБ!

Как стать участником программы «Допомога психолога»

Участником программы может стать любой зритель или зрительница, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью.

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