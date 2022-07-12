«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 12 липня?

Телеканал СТБ продовжує розбирати життєві соціальні питання. Наразі вкрай необхідна психологічна підтримка українцям. Для її забезпечення щодня виходить програма «Допомога психолога» дайджесту «Все буде добре». Сьогодні, 12 липня, психолог Світлана Арефнія відповість на хвилюючі українців питання під час війни. Не пропустіть о 23:10 новий випуск на СТБ. Подробиці в анонсі STB.UA.

Сьогодні, 12 липня, вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога», де обговорять такі теми:

Що робити, аби турбота про підлітка під час війни не перетворилася на гіперопіку?

Як не переносити почуття, які ви відчуваєте до ворога, на близьку людину?

Як відмовитися від цінностей, на яких ти виріс, але зараз їх перекреслила війна?

Не пропустіть сьогодні о 23:10 новий випуск рубрики «Допомога психолога» в ефірі телеканалу СТБ!

Як стати учасником програми «Допомога психолога»

Учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу.

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