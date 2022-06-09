Как безопасно пользоваться телефоном во время войны и в оккупации? Ответ на этот вопрос дает ведущая Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».

Первое, что вы должны сделать – выключить на своем телефоне геолокацию, которая передает в сеть данные о вашем местоположении. Поэтому даже на бесплатных картах в интернете сейчас видны места скопления людей с мобильными. И если враг перейдет на оружие массового поражения, это первое, что ему пригодится. Кроме того, геолокационные службы сильно разряжают аккумулятор.

На iPhone их отпирают в меню «Параметры» > «Конфиденциальность» > «Службы геолокации»

На Android это «Настройки», блок «Личные данные» и пункт «Местоположение»

Чтобы не раскрыть свое местонахождение, не нужно публиковать никакие фотографии в соцсетях, а также выбрасывать их в открытые группы мессенджеров. Если скачать этот файл в его метаданных будет указано место, где он сделан, и профи через минуту может извлечь эту информацию.

Если общаетесь с кем-то на оккупированных территориях или в России, все важное сообщайте только по телефону, а не пишите в мессенджерах. Их законодательство обязывает хранить полгода всю информацию о пользователях, так что вашу переписку тоже могут задокументировать. Помните, никакого безопасного мессенджера пока не существует. Даже если собеседник поставит VPN это не поможет – вся информация все равно пройдет через вражеских провайдеров.

Современные мессенджеры позволяют настроить автоматическое удаление сообщений через 30 секунд. Но это спасет вас только при осмотре мобильного на блокпостах. На серверах все равно переписка будет храниться. А у популярных Viber и Telegram часть серверов как раз в России.

Чтобы не удалять важные для вас фотографии с мобильного, перенесите их в скрытые папки. На Android нужно открыть Галерею, нажать на нужный альбом и выбрать Скрыть. На iPhone открыть Фотографии, выбрать снимок, нажать Больше и Скрыть.

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