Як безпечно користуватися телефоном під час війни та в окупації? Відповідь на це запитання надає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

Перше, що ви маєте зробити – вимкнути на своєму телефоні геолокацію, яка передає в мережу дані про ваше місцезнаходження. Через це навіть на безкоштовних мапах в інтернеті зараз видно місця скупчення людей з мобільними. І якщо ворог перейде на зброю масового знищення, це перше, що стане йому в нагоді. Крім того, служби геолокації сильно розряджають акумулятор.

На Iphone їх відмикають в меню «Параметри» > «Приватність» > «Служби геолокації»

На Android, це «Налаштування», блок «Особисті дані» та пункт «Місцезнаходження»

Щоб не розкрити своє місцезнаходження, не треба публікувати ЖОДНІ фотографії в соцмережах, а також викидати їх у відкриті групи месенджерів. Якщо скачати цей файл в його метаданих буде вказане місце, де він зроблений, і профі за хвилини може витягти цю інформацію.

Якщо спілкуєтесь з кимось на окупованих територіях чи в росії, все важливе повідомляйте лише телефоном, а не пишіть в месенджерах. Їх законодавство зобов’язує зберігати півроку всю інформацію про користувачів, тож вашу переписку теж можуть задокументувати. Пам’ятайте, ЖОДНОГО безпечного месенджера наразі не існує. Навіть, якщо співрозмовник поставить VPN це не допоможе – вся інформація все одно пройде через ворожих провайдерів.

Сучасні месенджери дозволяють налаштувати автоматичне видалення повідомлень через 30 секунд. Та це врятує вас лише при огляді мобільного на блокпостах. На серверах все одно переписка буде зберігатися. А у популярних Viber та Telegram частина серверів саме в Росії.

Щоб не видаляти важливі для вас фото з мобільного, перенесіть їх в приховані папки.

На Android треба відкрити Галерея, натиснути на потрібний альбом та обрати Сховати.

На Iphone відкрити Фотографії, обрати знімок, натиснути Більше та Сховати.



Больше по теме: Как на войне зарегистрировать ребенка или смерть близкого человека

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.