Детектор брехні 12 сезон 1 випуск: анонс СТБ від 28.08.2022

«Детектор брехні»-12 випуск 1: Довести сестрі правду

28 серпня о 19:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 1 випуск 12 сезону психологічного проекту «Детектор брехні». Коли сварки з братом та сестрою переходять усі межі, залишається лише жорстока правда. Розсудити всіх зможе поліграф.

Що робити, якщо сестра стала на шлях матері-самогубці? Чи зможе брат впоратися з роллю рятівника, якщо все життя його сім’я вважала нікчемою? Героєм випуску стане 31-річний Олександр Внучко з Києва. Працює барменом у столичних закладах. У студію до Дмитра Карпачова прийшов, щоб відверто поговорити з рідною сестрою. Детектор брехні допоможе визначити, що вже багато років таїться в глибині душі Олександра: ненависть та неповага до сестри, чи бажання захистити рідних від алкоголізму та згубності власного життя.

У 1 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-12 ви дізнаєтесь:

Що спричинило справжню сімейну трагедію?

Невже герой випуску готовий позбавити рідну сестру батьківських прав?

Які несподівані питання шокують всю студію?

Чи зможе Олександр донести правду сестрі? Чи вона відмовиться чути свого рідного брата?

Не пропустіть 1 випуск програми «Детектор брехні» у неділю, 28 серпня, о 19:00 на телеканалі СТБ.

Проєкт було знято до 24 лютого 2022 року.

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