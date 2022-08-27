Детектор брехні 12 сезон 1 випуск: анонс СТБ від 28.08.2022

«Детектор брехні»-12 випуск 1: Довести сестрі правду
28 серпня о 19:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 1 випуск 12 сезону психологічного проекту «Детектор брехні». Коли сварки з братом та сестрою переходять усі межі, залишається лише жорстока правда. Розсудити всіх зможе поліграф.
Що робити, якщо сестра стала на шлях матері-самогубці? Чи зможе брат впоратися з роллю рятівника, якщо все життя його сім’я вважала нікчемою? Героєм випуску стане 31-річний Олександр Внучко з Києва. Працює барменом у столичних закладах. У студію до Дмитра Карпачова прийшов, щоб відверто поговорити з рідною сестрою. Детектор брехні допоможе визначити, що вже багато років таїться в глибині душі Олександра: ненависть та неповага до сестри, чи бажання захистити рідних від алкоголізму та згубності власного життя.
У 1 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-12 ви дізнаєтесь:
- Що спричинило справжню сімейну трагедію?
- Невже герой випуску готовий позбавити рідну сестру батьківських прав?
- Які несподівані питання шокують всю студію?
- Чи зможе Олександр донести правду сестрі? Чи вона відмовиться чути свого рідного брата?
Не пропустіть 1 випуск програми «Детектор брехні» у неділю, 28 серпня, о 19:00 на телеканалі СТБ.
Проєкт було знято до 24 лютого 2022 року.
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