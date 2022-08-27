Проекты
Танці
Танці
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
Все проекты
ua
Детектор брехні

«Детектор брехні»-12 выпуск 1: Доказать сестре правду

27.08.2022

28 августа в 19:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 1 выпуск 12 сезона психологического проекта «Детектор брехні». Когда ссоры с братом и сестрой переходят все границы, остается только жестокая правда. Рассудить всех сможет полиграф. 

детектор

Что делать, если сестра стала на путь матери-самоубийцы? Сможет ли брат справиться с ролью спасателя, если всю жизнь его семья считала никчемным? Героем выпуска станет 31-летний Александр Внучко из Киева. Работает барменом в столичных заведениях. В студию к Дмитрию Карпачеву пришел, чтобы откровенно поговорить с родной сестрой. Детектор лжи поможет определить, что уже много лет таится в глубине души Александра: ненависть и неуважение к сестре, или желание защитить родных от алкоголизма и губительства собственной жизни. 

Детектор лжи 12 сезон 1 выпуск: анонс СТБ от 28.08.2022

В 1 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-12 вы узнаете:

  • Что стало причиной настоящей семейной трагедии?
  • Неужели герой выпуска готов лишить родную сестру родительских прав?
  • Какие неожиданніе вопросы повергнут в шок всю студию?
  • Сможет ли Александр донести истину сестре? Или она откажется слышать своего родного брата?

Детектор лжи 12 сезон 1 выпуск: анонс СТБ от 28.08.2022

Не пропустите 1 выпуск программы «Детектор брехні» в воскресенье, 28 августа, в 19:00 на телеканале СТБ. Проект был отснят до 24 февраля 2022 года.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Читайте также
детектор
Детектор брехні

СТБ объявляет кастинг на 12 сезон психологического проекта «Детектор брехні»

 детектор
Детектор брехні

Вся правда о полиграфе

 детектор
Детектор брехні

«Детектор брехні»-11 выпуск 18: Неужели герой выпуска хотел жить в детском доме, а не в своей семье?

 детектор
Детектор брехні

Самые шокирующие выпуски прошлого сезона «Детектора брехні»

 детектор
Детектор брехні

«Детектор брехні»-11: Чем удивит 18 выпуск проекта?

 детектор
Детектор брехні

Как распознать по мимике и жестам, что человек вам врет
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ