Детектор лжи 12 сезон 1 выпуск: анонс СТБ от 28.08.2022

«Детектор брехні»-12 выпуск 1: Доказать сестре правду

28 августа в 19:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 1 выпуск 12 сезона психологического проекта «Детектор брехні». Когда ссоры с братом и сестрой переходят все границы, остается только жестокая правда. Рассудить всех сможет полиграф.

Что делать, если сестра стала на путь матери-самоубийцы? Сможет ли брат справиться с ролью спасателя, если всю жизнь его семья считала никчемным? Героем выпуска станет 31-летний Александр Внучко из Киева. Работает барменом в столичных заведениях. В студию к Дмитрию Карпачеву пришел, чтобы откровенно поговорить с родной сестрой. Детектор лжи поможет определить, что уже много лет таится в глубине души Александра: ненависть и неуважение к сестре, или желание защитить родных от алкоголизма и губительства собственной жизни.

В 1 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-12 вы узнаете:

Что стало причиной настоящей семейной трагедии?

Неужели герой выпуска готов лишить родную сестру родительских прав?

Какие неожиданніе вопросы повергнут в шок всю студию?

Сможет ли Александр донести истину сестре? Или она откажется слышать своего родного брата?

Не пропустите 1 выпуск программы «Детектор брехні» в воскресенье, 28 августа, в 19:00 на телеканале СТБ. Проект был отснят до 24 февраля 2022 года.

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