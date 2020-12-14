14 грудня в ефір телеканалу СТБ вийде 16 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов спробує розібратися, що робити, якщо твої образи стають проблемою для інших? Сьогодні свою правду розповість Наталя Гнеушева. Деталі читайте в матеріалі.

У 16 випуску в крісло «Детектора брехні» сяде Наталія Гнеушева. Жінка хоче довести, що все її життя зіпсував батько-тиран, який бив її і катував матір… Жінка вирвалася з цього пекла. Проте кілька років тому разом із 10-річним сином Наталя була змушена повернутися до тирана. Жінка стверджує, що постійно перебуває під тиском і за допомогою поліграфа хоче розповісти всім правду про батька в надії, що після проєкту він злякається і поводитиметься стриманіше. Наталя запевняє, що робить це заради сина, адже він росте в таких самих умовах. Однак результати тесту здивують! Хто насправді винен у сімейних перипетіях?

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У 16 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-10 ви дізнаєтеся:

Чи правда, що 12-річна Наталя бачила, як її батько збирався зайнятися сексом з коханкою?

Невже батько Наталі катував свою дружину за допомогою паяльника?

Чи бив Валерій свою вагітну доньку?

Чи правда, що Наталя мріє, щоб її батьки швидше померли і залишили їй спадок?

Video: «Детектор брехні»-10 випуск 16: Невже героїня випуску більшу частину життя прожила з тираном? Детектор брехні 10 сезон: в 16 випуску від 14.12.2020 розбиралися, що робити, якщо твої образи стають проблемою для оточуючих? Сьогодні свою правду розповість Наталя Гнеушева

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