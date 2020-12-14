14 декабря в эфире телеканала СТБ выйдет 16 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев попытается разобраться, что делать, если твои обиды становятся проблемой для окружающих? Сегодня свою правду расскажет Наталья Гнеушева. Детали читайте в материале.

В 16 выпуске в кресло «Детектора лжи» сядет Наталья Гнеушева. Женщина хочет доказать, что всю ее жизнь испортил отец-тиран, который бил ее и пытал мать… Женщина вырвалась из этого ада. Но несколько лет назад вместе с 10-летним сыном Наталья была вынуждена вернуться к тирану. Она утверждает, что постоянно находится под давлением и с помощью полиграфа хочет рассказать всем правду об отце в надежде, что после проекта он испугается и будет вести себя более сдержанно. Наталья уверяет, что делает это ради сына, ведь он растет в таких же условиях. Но результаты теста удивят! Кто на самом деле виновен в семейных перипетиях?

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В 16 выпуске психологического проекта «Детектор лжи»-10 вы узнаете:

Правда ли, что 12-летняя Наталья видела, как ее отец собирался заняться сексом с любовницей?

Неужели отец Натальи пытал свою жену с помощью паяльника?

Бил ли Валерий свою беременную дочь?

Правда ли, что Наталья мечтает, чтобы ее родители скорее умерли и оставили ей наследство?

Video: «Детектор лжи»-10 выпуск 16: Неужели героиня выпуска большую часть жизни прожила с тираном? Детектор лжи 10 сезон: в 16 выпуске от 14.12.2020 разбирались, что делать, если твои обиды становятся проблемой для окружающих? Сегодня свою правду расскажет Наталья Гнеушева

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