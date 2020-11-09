«Детектор брехні»-10 випуск 11: Як вирішити одвічний конфлікт батьків і дітей?
Сьогодні, 9 листопада, в ефірі телеканалу СТБ вийде 11 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов спробує з’ясувати, що робити, якщо батьки постійно в тобі сумніваються. Прислухатися до їхніх порад чи жити своїм розумом? Сьогодні в цьому спробує розібратися Євген Кічко. Деталі читайте в матеріалі.
В одинадцятому випуску в крісло «Детектора брехні» сяде 23-річний Євген Кічко з Києва. За все своє самостійне життя він мав лише одну нетривалу роботу. Зараз хлопець стверджує, що займається неймовірно перспективним проєктом. Але батько не вірить, що в цього задуму є майбутнє. Євген каже, що ще жодного разу не чув від рідних слів підтримки або хоча б якогось схвалення. За допомогою чесних відповідей на «Детекторі брехні» герой хоче довести сім’ї, що гідний їхньої поваги.
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В 11 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-10 ви дізнаєтеся:
- Чому Євген вважає, що батьки його не підтримують?
- Чи правда, що він зневажає своїх батьків?
- Чи правда, що герой знімав на телефон знущання над однолітками, щоб прославитися в мережі?
- Чому Євген лежав у наркологічному центрі, якщо не вважає себе наркоманом?
Video: «Детектор брехні»-10 випуск 11: Як вирішити одвічний конфлікт батьків і дітей?
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