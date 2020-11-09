Сегодня, 9 ноября, в эфире телеканала СТБ выйдет 11 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев попытается выяснить, что делать, если родители постоянно в тебе сомневаются. Прислушаться к их советам или жить своим умом? Сегодня в этом попробует разобраться Евгений Кичко. Детали читайте в материале.

В одиннадцатом выпуске в кресло «Детектора лжи» сядет 23-летний Евгений Кичко из Киева. За всю его самостоятельную жизнь у него была лишь одна непродолжительная работа. Сейчас парень утверждает, что занимается невероятно перспективным проектом. Но отец не верит, что у этого замысла есть будущее. Евгений говорит, что еще ни разу не слышал от родных слов поддержки или хотя бы какого-то одобрения. С помощью честных ответов на «Детекторе лжи» герой хочет доказать семье, что достоин их уважения.

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В 11 выпуске психологического проекта «Детектор лжи»-10 вы узнаете:

Почему Евгений считает, что родители его не поддерживают?

Правда ли, что он презирает своих родителей?

Правда ли, что герой снимал на телефон издевательства над сверстниками, чтобы прославиться в сети?

Почему Евгений лежал в наркологическом центре, если он не считает себя наркоманом?

Video: «Детектор лжи»-10 выпуск 11: Как решить вечный конфликт родителей и детей? Детектор лжи 10 сезон: в 11 выпуске от 09.11.2020 разбирались, что делать, если родители постоянно в тебе сомневаются. Прислушаться к их советам или жить своим умом?

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