Смотрите онлайн проект СТБ Детектор лжи 2021 выпуск 18 от 31.05.2021. Сегодня в кресло правды сядет 42-летний Сергей Стеценко, чтобы выяснить отношения с матерью и братьями. Хотите узнать, как получилось так, что любимый сын с годами стал для матери обузой? Почему Сергей считает жизнь в детском доме лучшей, чем в его семье? И поможет ли полиграф помирить родных людей? Смотрите онлайн Детектор лжи 2021 выпуск 18.

Практически всю свою жизнь Сергей чувствовал себя хуже братьев. Мужчина уверен, что мать любила их больше, а от него пыталась отречься всеми возможными способами. Но Галина Ивановна убеждает в обратном. На чьей же стороне правда? Смотрите онлайн проект с Дмитрием Карпачевым Детектор лжи сезон 11 выпуск 18 на сайте СТБ!

Смотрите онлайн Детектор лжи. Выпуск 17 от 24.05.2021