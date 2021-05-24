Смотрите онлайн психологический проект Детектор лжи 2021 выпуск 17 от 24.05.2021 на сайте СТБ! В течение шести лет Ирина Вань страдает от ненависти свекрови. Татьяна Викторовна делает все назло невестке, а как только домой приходит сын, то она притворяется невинной жертвой и больной женщиной. Когда Ирина и Мирослав жили у матери, то она отбирала все их деньги. На какой отчаянный шаг решилась Ирина, чтобы прокормить семью в трудные времена? Ответ – в проекте СТБ Детектор лжи 2021.

Даже когда молодые супруги съехали от горе-матери и переехали в другой город, это не помогло жить спокойной жизнью. За что свекровь ненавидит невестку? Поможет ли полиграф примирить женщин? Смотрите онлайн проект с Дмитрием Карпачевым Детектор лжи 11 сезон 17 выпуск.

Смотрите онлайн Детектор лжи. Выпуск 16 от 17.05.2021